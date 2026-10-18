Întâlnirea generațiilor a dus la pronosticuri diferite înainte de UTA – CFR Cluj! Trei foști fotbaliști ai arădenilor, reuniți înaintea meciului

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Trei foști fotbaliști ai „Bătrânei Doamne”, Alexandru Gaica, Cristian Panin și Valentin Miculescu, s-au reunit și au discutat despre partida celor două formații.

Două generații ale UTA, reunite înaintea meciului cu CFR Cluj

Fotbalul a oferit un moment deosebit înaintea duelului dintre UTA și CFR Cluj. Alexandru Gaica, Cristian Panin și Valentin Miculescu, trei nume legate de istoria clubului arădean, s-au întâlnit, au stat de vorbă și au realizat o poză împreună, deși în prezent se află în tabere diferite.

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Alexandru Gaica activează , unde pregătește juniorii, în timp ce Cristian Panin ocupă funcția de team manager la CFR Cluj. Valentin Miculescu este tatăl lui David Miculescu, fotbalistul celor de la FCSB.

Gaica face parte din generația care a reușit promovarea arădenilor în prima divizie, în vara anului 1993. De cealaltă parte, Panin și Miculescu au fost coechipieri la UTA în sezonul 2001-2002, când „Bătrâna Doamnă” a obținut o nouă promovare în Divizia A.

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Pronosticuri diferite înainte de UTA – CFR Cluj! Panin a mizat pe ardeleni

Discuțiile dintre cei trei foști fotbaliști au ajuns inevitabil și la confruntarea directă, UTA -CFR. La capitolul pronosticuri, balanța a înclinat în favoarea echipei pregătite de Adrian Mihalcea. , scor 2-1. Singurul care a mizat pe succesul formației din Gruia a fost Cristian Panin. Actualul oficial al CFR-ului are și o amintire dintr-un duel direct între cele două cluburi. În martie 2004, Panin a evoluat în partida UTA – CFR Cluj 0-4, disputată în Divizia B. La momentul respectiv, formația arădeană era antrenată de Ilie Stan.

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UTA – CFR Cluj, echipele de start

UTA: M. Rosa – Ouaneh, Benga (cpt.), Pospelov, Ivanov – Mino Sota, A. Roman – Abdallah, Papeau, El Sawy – M. Coman

Rezerve: Gorcea – Bădescu, Sabău, Sinani, Țăroi, Tzionis, Ile

Antrenor: Adrian Mihalcea

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CFR Cluj: Vâlceanu – Gelashvili, Kresic, Pantalon – Braun, Perianu, Nalic, Camora (cpt.) – Cordea, Drazic, Biliboc

Rezerve: Tordai – Kun, Saca, Ignat, Ziblim, Perea, Păun, Omic, Șfaiț, Jelani, Omrani, Buș

Antrenor: Marius Șumudică