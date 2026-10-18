Sport

Întâlnirea generațiilor a dus la pronosticuri diferite înainte de UTA – CFR Cluj! Trei foști fotbaliști ai arădenilor, reuniți înaintea meciului

Bogdan Cioara
18.10.2026 | 18:10
Intalnirea generatiilor a dus la pronosticuri diferite inainte de UTA CFR Cluj Trei fosti fotbalisti ai aradenilor reuniti inaintea meciului
EXCLUSIV FANATIK
Gaica, Miculescu și Panin, înainte de UTA - CFR / Foto: Fanatik
UTA și CFR Cluj se întâlnesc în etapa a 12-a din SuperLiga, iar înaintea confruntării de la Arad a avut loc un moment special.
ADVERTISEMENT

Trei foști fotbaliști ai „Bătrânei Doamne”, Alexandru Gaica, Cristian Panin și Valentin Miculescu, s-au reunit și au discutat despre partida celor două formații.

Două generații ale UTA, reunite înaintea meciului cu CFR Cluj

Fotbalul a oferit un moment deosebit înaintea duelului dintre UTA și CFR Cluj. Alexandru Gaica, Cristian Panin și Valentin Miculescu, trei nume legate de istoria clubului arădean, s-au întâlnit, au stat de vorbă și au realizat o poză împreună, deși în prezent se află în tabere diferite.

ADVERTISEMENT

Alexandru Gaica activează în cadrul academiei celor de la UTA, unde pregătește juniorii, în timp ce Cristian Panin ocupă funcția de team manager la CFR Cluj. Valentin Miculescu este tatăl lui David Miculescu, fotbalistul celor de la FCSB.

Gaica face parte din generația care a reușit promovarea arădenilor în prima divizie, în vara anului 1993. De cealaltă parte, Panin și Miculescu au fost coechipieri la UTA în sezonul 2001-2002, când „Bătrâna Doamnă” a obținut o nouă promovare în Divizia A.

ADVERTISEMENT
Volodimir Zelenski a numit principala armă a Ucrainei care reușește să doboare dronele...
Digi24.ro
Volodimir Zelenski a numit principala armă a Ucrainei care reușește să doboare dronele cu reacție. Este și în dotarea Armatei Române

Pronosticuri diferite înainte de UTA – CFR Cluj! Panin a mizat pe ardeleni

Discuțiile dintre cei trei foști fotbaliști au ajuns inevitabil și la confruntarea directă, UTA -CFR. La capitolul pronosticuri, balanța a înclinat în favoarea echipei pregătite de Adrian Mihalcea. Alexandru Gaica și Valentin Miculescu au anticipat o victorie a arădenilor, scor 2-1. Singurul care a mizat pe succesul formației din Gruia a fost Cristian Panin. Actualul oficial al CFR-ului are și o amintire dintr-un duel direct între cele două cluburi. În martie 2004, Panin a evoluat în partida UTA – CFR Cluj 0-4, disputată în Divizia B. La momentul respectiv, formația arădeană era antrenată de Ilie Stan.

ADVERTISEMENT
Totti a crezut că moare! Ce l-a pus doctorul să facă noaptea a...
Digisport.ro
Totti a crezut că moare! Ce l-a pus doctorul să facă noaptea a schimbat totul: "Ca Iisus pe cruce?"

UTA – CFR Cluj, echipele de start

UTA: M. Rosa – Ouaneh, Benga (cpt.), Pospelov, Ivanov – Mino Sota, A. Roman – Abdallah, Papeau, El Sawy – M. Coman
Rezerve: Gorcea – Bădescu, Sabău, Sinani, Țăroi, Tzionis, Ile
Antrenor: Adrian Mihalcea

ADVERTISEMENT

CFR Cluj: Vâlceanu – Gelashvili, Kresic, Pantalon – Braun, Perianu, Nalic, Camora (cpt.) – Cordea, Drazic, Biliboc
Rezerve: Tordai – Kun, Saca, Ignat, Ziblim, Perea, Păun, Omic, Șfaiț, Jelani, Omrani, Buș
Antrenor: Marius Șumudică

Serie A, live, etapa 7. Fiorentina – Como 1-3. Radu Drăgușin, greșeală la...
Fanatik
Serie A, live, etapa 7. Fiorentina – Como 1-3. Radu Drăgușin, greșeală la golul 3!
Ies scântei la Universitatea Craiova – Farul? Personajul care l-a înfuriat pe Sorin...
Fanatik
Ies scântei la Universitatea Craiova – Farul? Personajul care l-a înfuriat pe Sorin Cârțu revine în Bănie după scandalul din Supercupă
Live Blog Champions League handbal feminin, etapa 6. CSM București, condusă surprinzător de...
Fanatik
Live Blog Champions League handbal feminin, etapa 6. CSM București, condusă surprinzător de Sola
Bogdan Cioara
Bogdan Cioara
A debutat în presă la ziarul Observator arădean, în anul 2001. A continuat la ProSport, Evenimentul Zilei, Fotbal Vest, Libertatea, Gazeta Sporturilor. Are trei cărți scrise până acum, toate despre istoria „Bătrânei Doamne” a fotbalului românesc, UTA.
Parteneri
Plecare de la Dinamo în iarnă! Anunțul făcut de Andrei Nicolescu
iamsport.ro
Plecare de la Dinamo în iarnă! Anunțul făcut de Andrei Nicolescu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!