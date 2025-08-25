News

Întâlnirea istorică dintre Putin și Zelenski, aproape imposibilă. Fost director CIA rupe tăcerea: „Președintele rus este obstacol în calea păcii. Nu are intenția asta”

Fostul director CIA, David Petraeus, spune că Vladimir Putin este principalul obstacol în calea păcii din Ucraina și că nu va opri războiul decât în anumite condiții.
Mădălina Cristea
25.08.2025 | 09:14
Întâlnirea dintre Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, mult prea departe de realitate. Ce spune un fost director CIA: „Este un obstacol în calea păcii”. Sursa foto: Colaj Fanatik, Hepta

Fostul șef al CIA, David Petraeus, a declarat că nu crede într-o întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski pentru a opri războiul din Ucraina. În opinia lui, liderul de la Kremlin este cel care blochează orice șansă la pace.

Deși o lume întreagă așteaptă marea întâlnire între cei doi lideri, generalul în rezervă a explicat că nu există motive să credem că cei doi lideri vor discuta curând despre încheierea războiului. El susține că, deși președintele american Donald Trump a încercat să intervină, Putin nu vrea să pună capăt luptelor.

Petraeus a spus că președintele Rusiei ar opri războiul doar dacă primește noi teritorii. Aceste zone sunt deja fortificate, iar armata rusă ar fi dispusă să lupte ani de zile pentru a le apăra. În aceste condiții, șansele unui acord de pace sunt foarte mici. Mai mult decât atât, fostul director al CIA spune că adevăratul obstacol în calea păcii este chiar președintele rus, Vladimir Putin.

„… cred că ar trebui să fie clar pentru toți, și cred că este clar chiar și pentru președintele Trump, că, în ciuda tuturor eforturilor sale, pe care le aplaudăm, de a pune capăt războiului, de a opri uciderile, Vladimir Putin nu are în mod clar intenția de a face acest lucru, cu excepția cazului în care i se acordă teritoriu suplimentar, care este puternic fortificat, iar forțele ruse ar trebui să lupte ani de zile în ritmul în care o fac în prezent”, a spus fostul director al CIA, la ABC News.

SUA ar trebui să ajute mai mult Ucraina, spune fostul director CIA

Astfel, din punctul lui de vedere, SUA ar trebui să își schimbe strategia și să ofere mai mult sprijin Ucrainei, inclusiv arme pe care până acum au refuzat să le trimită. El a propus ca SUA și aliații să ridice unele restricții și să folosească rezervele rusești înghețate în Europa, în valoare de 300 de miliarde de dolari, pentru a ajuta Ucraina. În opinia sa, doar așa s-ar putea schimba dinamica actuală a războiului.

„Ceea ce trebuie să facem este să schimbăm această dinamică, ajutând Ucraina mult mai mult decât am făcut-o până acum. Ridicarea restricțiilor impuse, confiscarea rezervelor înghețate în valoare de 300 de miliarde de dolari și a banilor ruși din țările europene, acordarea acestora Ucrainei”, a spus generalul în rezervă.

Tags:
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
