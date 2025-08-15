Întâlnirea Trump – Putin Alaska 2025. Ce decizii istorice se iau. Urmărește în timp real negocierile

O întâlnire istorică are loc între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin în Alaska. Se va discuta la sânge despre pacea din Ucraina, despre compromisurile pe care cele două țări le pot face pentru încetarea focului, dar și despre acorduri economice de importanță internațională.

ADVERTISEMENT

LIVE: Întâlnirea Trump – Putin Alaska 2025. Urmărește totul în timp real

Aici poți urmări ultimele evenimente ce au avut loc în cadrul summit-ului istoric dintre Donald Trump și Vladimir Putin de la Alaska.

Ce s-ar discuta în acest moment între Donald Trump și Vladimir Putin

Atât experții cât și oamenii de rând prefigurează mai multe scenarii posibile în ceea ce privește discuția dintre Trump și Putin. În timp ce unele persoane consideră că oricare ar fi deznodământul, liderul rus ar ieși în câștig, altele consideră că Ucraina trebuie să își mențină poziția fermă și să nu cedeze niciun centimetru din țara decimată de militarii ruși.

ADVERTISEMENT

Unul dintre scenariile luate în considerare este acela în care Trump cade în capcana lui Putin și se lasă manipulat de acesta, urmând să încerce să convingă Ucraina să cedeze teritoriile mult dorite de Kremlin. Ucraina, desigur, va refuza, astfel că totul se va întoarce la început, când SUA acuză țara-victimă.

Un al doilea scenariu îl prezintă pe președintele american care își dă seama de jocul lui Putin prin care încearcă doar să tragă de timp. Trump renunță la negociere, iar întrevederea nu se finalizează cu vreun acord, astfel că UE poate continua să finanțeze războiul din Ucraina.

ADVERTISEMENT

În cazul în care Trump decide să riposteze la manipularea lui Putin, se vor impune noi sancțiuni economice pentru Rusia. Acest scenariu este, în viziunea experților, cel mai puțin probabil, dată fiind atitudinea nu foarte fermă a lui Trump față de Putin de-a lungul timpului.

ADVERTISEMENT

Un al scenariu puțin probabil este încheierea unui acord de pace în Alaska sau ulterior întâlnirii dintre cei doi lideri. Presiunea ar scădea, însă viitorul ar continua să fie incert pentru Ucraina.

ADVERTISEMENT

Declarații oficiale Trump – Putin

După discuția liderilor a două dintre cele mai importante teritorii din lume, aceștia vor veni în fața reprezentanților presei pentru a declara ce puncte au avut în vedere și care a fost deznodământul întrevederii lor.

De ce are loc întâlnirea în Alaska?

Între timp, în așteptarea celor doi președinți, în Alaska, pe o stradă din centrul orașului Anchorage, . Mulți dintre locuitori își doresc să se încheie conflictul din Ucraina, însă nu au mari speranțe în ceea ce privește negocierea lui Donald Trump.

Mulți protestatari îi cer liderului de la Casa Albă să nu facă nicio concesie față de Putin în schimbul încetării războiului din Ucraina. În timp ce unii se declarau împotriva politicilor impuse de Trump, alții chiar țineau pancarte prin care își exprimau îngrijorarea cu privire la viitorul lor pe plan intern.

Importanța strategică a locației

Alaska este un stat al Statelor Unite ale Americii situat în extremitatea nord vestică a continentului America de Nord. A devenit cel de-al patruzeci și nouălea stat al SUA. Inițial, această țară a aparținut Rusiei până în 1867, când Alaska a fost vândută Statelor Unite pentru suma de 7,2 milioane de dolari.

Agenda oficială a discuțiilor

Trump şi Putin vor discuta la Alaska în principal termenii unui posibil și mult sperat acord de pace în Ucraina. Cu toate acestea, președintele american a spus că numai Rusia şi Ucraina pot încheia acorduri finale în ceea ce privește încetarea focului. Administrația de la Kremlin a transmis, de asemenea, că şi controlul armamentului şi cooperarea economică bilaterală ar putea fi pe agenda discuțiilor.

Vladimir Putin a indicat deja dorința de a revendica două teritorii de importanță strategică din Ucraina, respectiv Donețk şi Luhansk, menținând și pozițiile actuale în Zaporojie şi Herson, zone în care s-au dat, de-a lungul timpului, lupte crâncene. Oficialii ucraineni au respins propuneri similare în trecut, însă au afirmat că ar putea fi dispuși să facă concesii, însă numai după ce Rusia va accepta un armistițiu. Trump a sugerat miercuri că orice acord de pace ar necesita „schimburi de teritorii”, dar decizia finală va aparține lui Putin şi Zelenski.

Ultima întâlnire Trump – Putin și evoluția relațiilor SUA – Rusia

Președinții celor două mari puteri ale lumii – Donald Trump şi Vladimir Putin – se întâlnesc vineri faţă în faţă după şase ani. În acest timp, fiecare lider și-a urmat parcursul: miliardarul american a ajuns din nou la Casa Albă, iar liderul de la Kremlin a continuat să atace Ucraina cu scopul preluării de noi teritorii.

Tensiunile în creștere dintre aceștia, cauzate de conflictul sângeros, au dus la o incertitudine geostrategică și geopolitică masivă, care a afectat multe țări ale lumii. Negocierile din Alaska au drept scop principal pacea în Ucraina, are însă mize mari şi pentru Europa.

Mai mult, este un test al puterii pentru ambii președinți care dețin renume cu greutate la nivel internațional. Astfel, summit-ul de la Alaska nu reprezintă un punct important doar pentru Ucraina, căci miza este cu mult mai mare. Discuția dintre cei doi lideri și felul în care aceasta se va încheia va trasa viitorul întregii lumi.

Acorduri economice SUA – Rusia 2025

Președintele SUA și liderul rus au vorbit și despre posibile renunțări la sancțiunile economice impuse Kremlinului în urma defășurării conflictului armat din Ucraina, dar și despre posibile acorduri între cele două țări de o importanță economico-strategică mare.

Cooperare în sectorul energetic

Trump și Putin au avut o scurtă discuție și despre subiectul cooperării în sectorul energetic, un pas important pentru facilitarea de resurse naturale țărilor aflate în deficit.

Poziția comună privind conflictele globale

Cei doi președinți și-au exprimat opiniile cu privire la celelalte conflicte ce se desfășoară în aceste momente la nivel global, printre care cele din Orientul Mijlociu.

Primele decizii anunțate de liderii celor două superputeri

După discuția din Alaska, Trump și Putin au spus la ce concluzii au ajuns.

Analiză expert. Impactul asupra relațiilor internaționale

Potrivit unei analize realizate de expertul Cristian Pîrvulescu pentru , Trump i-ar oferi lui Putin „recunoaștere internațională” prin acest summit.

„Este o întâlnire în care ambițiile sunt diferite. Este o victorie a lui Vladimir Putin, pentru că a reușit să obțină de la Trump o recunoaștere internațională. Este un autentic cadou pe care administrația îl face. Din acest punct de vedere, Vladimir Putin este mult mai experimentat decât președintele Trump”, a explicat Pîrvulescu, adăugând că nu crede că va exista un acord în urma discuției celor doi lideri:

„Există în continuare multe elemente psihologice care contează. Să nu uităm însă că europenii și ucrainenii au încercat să se coordoneze cu Donald Trump. Răul a fost făcut. Întâlnirea există, deja politica americană a legitimat pozițiile Rusiei. Nu va exista, foarte probabil un acord, ci vor exista niște elemente de înțelegere. În cel mai bun caz, ceea ce s-ar putea obține ar fi un armistițiu”.

În timp ce liderul de la Casa Albă își dorește să obțină un armistițiu, orice deznodământ va avea întâlnirea cu Putin, Rusia va câștiga. De asemenea, expertul consideră că o pace făcută în condițiile Rusiei ar însemna „o înfrângere a Uniunii Europene”.

„Donald Trump este foarte dornic să obțină un armistițiu, dar acel armistițiu poate să fie considerat oricum o victorie a Rusiei, pentru că Rusia se află într-o puternică ofensivă în momentul de față și încearcă să obțină cât mai multe teritorii. Armistițiul nu este decât amânarea unei noi confruntări, nu este nici pe departe o soluție pentru pace, pentru că un acord de pace, pentru care de fapt așteptările sunt foarte mici, făcut în condițiile Rusiei, ar însemna nu doar o înfrângere a Ucrainei, ci o înfrângere a Uniunii Europene, dar și o prăbușire a imaginii Statelor Unite”, a mai adăugat Cristian Pîrvulescu.

Consecințe pentru Ucraina și Europa de Est

Președintele Donald să accepte un armistițiu privind încetarea războiului din Ucraina după summit-ul din Alaska. Despre acest lucru au fost informați și liderii europeni în urma undei videoconferințe cu liderul de la Casa Albă.

În timp ce președintele francez Emmanuel Macron a declarat că Trump a fost „foarte clar” cu privire la intenția SUA de a obține un acord de pace, Volodimir Zelenski a spus că Putin „blufează”. Președinte Ucrainei susține că liderul de la Kremlin „încearcă să exercite presiuni asupra tuturor sectoarelor frontului ucrainean” pentru a da impresia că Rusia este „capabilă să ocupe întreaga Ucraină”.

Zelenski a respins, de asemenea, poziția lui Putin cu privire la sancțiunile aplicate de Trump, afirmând că liderul Federației Ruse se comportă „de parcă acestea nu ar conta pentru el și ar fi ineficiente”, dar, în realitate, sancțiunile sunt „foarte utile și afectează grav economia de război a Rusiei”.

Cronologia întâlnirii Trump – Putin Alaska

La momentul ajungerii la locul destinat întâlnirii președinților, Vladimir Putin va călca pe un covor roșu instalat la ordinul lui Trump la baza militară Elmendorf-Richardson. Această informație a fost furnizată de doi înalți oficiali ai administrației, adăugând că Trump îl va întâmpina pe omologul său rus, după cum anunță postul american NBC News. Oficialii au subliniat că detaliile exacte și scenariul întâlnirii sunt în curs de finalizare.

Ora la care are loc sosirea delegațiilor

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, va părăsi Casa Albă pentru întâlnirea cu președintele rus Vladimir Putin la ora 13:45 (ora României), pentru a ajunge în Anchorage, Alaska, potrivit unui program publicat de Casa Albă. Ulterior summit-ului, Trump va părăsi Alaska la ora 00:45, ora României, la mai puțin de trei ore de negocieri, și va ajunge la Casa Albă la ora 04:35, ora României, sâmbătă, conform programului.

În jurul orei 11:00, ora României, delegația rusă a început să sosească în Alaska. Președintele rus Vladimir Putin a făcut o oprire în Magadan înainte de a ajunge în Alaska, unde a vizitat un monument dedicat eroilor rutei aeriene Alaska-Siberia, ce reprezintă acum prietenia dintre URSS și SUA. De asemenea, el va vizita fabrica de prelucrare a uleiului de pește Omega-Si, va inspecta complexul sportiv prezidențial și centrul cultural și social din Parcul Mayak, potrivit TASS.

Ora la care încep negocierile oficiale

Întâlnirea propriu-zisă dintre Donald Trump și Vladimir Putin va avea loc la ora 22:00, ora României, cu o jumătate de oră mai devreme decât a anunțat joi consilierul prezidențial rus Yuri Ushakov.

Video LIVE și galerie foto exclusivă

Aici veți vedea imaginile de la cea mai importantă întâlnire cu scopul păcii din Ucraina dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

Ce urmează – planurile de viitor Trump – Putin 2025

Donald Trump a transmis că dorește să se organizeze o a doua întâlnire cu Vladimir Putin, de această dată între acesta și Volodimir Zelenski. El a adăugat că, dacă cei doi președinți aflați în conflict doresc, poate participa și el.