Sport

Întâlnirile cu Mircea Lucescu și Cornel Dinu l-au marcat pe Zeljko Kopic: „Energie pură!” Sfaturile primite de la legendele lui Dinamo

Zeljko Kopic a rememorat întâlnirile cu gloriile dinamoviste Mircea Lucescu şi Cornel Dinu. Antrenorul "câinilor" a fost marcat de aceste întrevederi, dezvăluind şi sfaturile pe care le-a primit de la cei doi titani.
Marian Popovici
05.05.2026 | 09:30
Intalnirile cu Mircea Lucescu si Cornel Dinu lau marcat pe Zeljko Kopic Energie pura Sfaturile primite de la legendele lui Dinamo
EXCLUSIV FANATIK
Cornel Dinu, Mircea Lucescu şi Zeljko Kopic: Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu şi Cornel Dinu sunt doi titani, care au marcat istoria lui Dinamo. Noua arenă din Şoseaua Ştefan cel Mare va purta numele lui „Il Luce”, ministrul de Interne Cătălin Predoiu spunând că această decizie a fost luată din preţuire pentru contribuţia pe care a avut-o legendarul antrenor în istoria clubului şi a fotbalului românesc.

Kopic, impresionat de întâlnirea cu Mircea Lucescu: „A venit cu o anumită energie”

Invitat special al emisiunii FANATIK Dinamo, antrenorul Zeljko Kopic a vorbit despre întâlnirile cu Mircea Lucescu şi Cornel Dinu. Despre „Il Luce”, antrenorul „câinilor” a declarat că a simţit că de fiecare dată venea cu inima deschisă la Săftica, nu doar pentru a spune câteva vorbe, ci pentru a-i ajuta pe cei tineri, în special:

ADVERTISEMENT

„Pentru mine, domnul Mircea Lucescu este special. Știam despre el şi despre realizările lui imense înainte să vin în România. Iar acum, când am văzut toate reacțiile de la moartea lui, cred că acesta este cel mai înalt nivel de apreciere şi de respect. L-am cunoscut în perioada aia dramatică a noastră, la începuturile mele aici. Ne-a vizitat de câteva ori şi mi-a lăsat sentimentul că nu a venit doar să ne spună câteva vorbe şi să plece…a venit cu o anumită energie, am simțit ce conexiune are cu acest club, cu Săftica, cum își amintea totul pe acolo.

El era acolo, în firul de iarbă, în centrul ăla, peste tot. Şi de atunci am rămas în contact, am purtat câteva discuții despre jucători după ce a preluat echipa națională. Şi când vezi toate astea, nu mai e vorba doar de acea scenografie sau că știi câte ceva despre domnul Mircea Lucescu. Când simți din interior acea energie, e greu să explici. E despre tot ce înseamnă Dinamo, despre conexiunea dintre el şi club, despre responsabilitatea de a trăi povestea Dinamo în fiecare zi”, a spus Kopic.

ADVERTISEMENT
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas...
Digi24.ro
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas în Atlantic

Ce sfat a primit de la Cornel Dinu!

Cornel Dinu a fost vizitat în spital de Zeljko Kopic şi Florentin Petre, când a avut probleme medicale. Antrenorul croat spune că atât Dinu, cât şi „Il Luce” l-au sfătuit să fie tare, iar astfel a ştiut cum trebuie să reacţioneze la un club de talia lui Dinamo, aflat într-o situaţie extrem de dificilă:

ADVERTISEMENT
Miliardarul român se însoară, cu o zi înainte să împlinească 72 de ani....
Digisport.ro
Miliardarul român se însoară, cu o zi înainte să împlinească 72 de ani. Viitoarea soție, în prim-plan

„Am fost împreună cu Florentin să-l vizităm când era în spital. Cu ocazia asta, vreau să-i urez multă sănătate. Din nou, e aceeași poveste, aceeași istorie, aceeași energie. Pentru ei, Dinamo a fost mai mult decât un club, e o parte importantă din viețile lor şi simți asta în fiecare cuvânt al lor. Am un respect imens pentru Cornel Dinu. Amândoi mi-au spus același lucru: să fiu tare!

ADVERTISEMENT

Cred că au simțit că am energia de a lupta, că sunt pregătit pentru asta, că înțeleg ce e de făcut. Atunci când faci parte din cluburi precum Dinamo Zagreb sau Hajduk Split, înveți de ce e nevoie ca să reușești şi ce să oferi unui astfel de club. Cred că de asta am știut cum să reacționez aici, iar ei știau cât de grea era situația, cu atât mai mult pentru un străin. De aceea sfatul lor a fost să fiu tare, ca totul va fi bine”, a spus Kopic.

  • 48 de ani are Zeljko Kopic
  • 2023 este anul în care Kopic a ajuns la Dinamo
Editorial Bogdan Baratky după Rapid – CFR Cluj 1-2: Un play-off de coșmar...
Fanatik
Editorial Bogdan Baratky după Rapid – CFR Cluj 1-2: Un play-off de coșmar – sezonul 3, episodul 7
Mirel Rădoi, mesaj pentru fanii FCSB-ului după plecarea în Turcia! Ce a transmis...
Fanatik
Mirel Rădoi, mesaj pentru fanii FCSB-ului după plecarea în Turcia! Ce a transmis tehnicianul
Andrei Nicolescu, nemulțumit de explicațiile lui Kyros Vassaras în urma controversei din U...
Fanatik
Andrei Nicolescu, nemulțumit de explicațiile lui Kyros Vassaras în urma controversei din U Craiova – Dinamo: „Au tăiat ce nu le-a convenit”
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
L-a distrus pe Chivu și a spus că Inter ar trebui să îl...
iamsport.ro
L-a distrus pe Chivu și a spus că Inter ar trebui să îl dea afară: 'La anul nu mai iese, îți trebuie altceva! Ciudat campionat, nicio echipă nu a combătut'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!