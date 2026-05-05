Întâlnirile cu Mircea Lucescu și Cornel Dinu l-au marcat pe Zeljko Kopic: „Energie pură!” Sfaturile primite de la legendele lui Dinamo

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu şi Cornel Dinu sunt doi titani, care au marcat istoria lui Dinamo. Noua arenă din Şoseaua Ştefan cel Mare va purta numele lui „Il Luce”, ministrul de Interne pentru contribuţia pe care a avut-o legendarul antrenor în istoria clubului şi a fotbalului românesc.

Kopic, impresionat de întâlnirea cu Mircea Lucescu: „A venit cu o anumită energie”

Invitat special al emisiunii FANATIK Dinamo, antrenorul Zeljko Kopic a vorbit despre întâlnirile cu Mircea Lucescu şi Cornel Dinu. Despre „Il Luce”, antrenorul „câinilor” a declarat că a simţit că de fiecare dată venea cu inima deschisă la Săftica, nu doar pentru a spune câteva vorbe, ci pentru a-i ajuta pe cei tineri, în special:

ADVERTISEMENT

„Pentru mine, domnul Mircea Lucescu este special. Știam despre el şi despre realizările lui imense înainte să vin în România. Iar acum, când am văzut toate reacțiile de la moartea lui, cred că acesta este cel mai înalt nivel de apreciere şi de respect. L-am cunoscut în perioada aia dramatică a noastră, la începuturile mele aici. Ne-a vizitat de câteva ori şi mi-a lăsat sentimentul că nu a venit doar să ne spună câteva vorbe şi să plece…a venit cu o anumită energie, am simțit ce conexiune are cu acest club, cu Săftica, cum își amintea totul pe acolo.

El era acolo, în firul de iarbă, în centrul ăla, peste tot. Şi de atunci am rămas în contact, am purtat câteva discuții despre jucători după ce a preluat echipa națională. Şi când vezi toate astea, nu mai e vorba doar de acea scenografie sau că știi câte ceva despre domnul Mircea Lucescu. Când simți din interior acea energie, e greu să explici. E despre tot ce înseamnă Dinamo, despre conexiunea dintre el şi club, despre responsabilitatea de a trăi povestea Dinamo în fiecare zi”, a spus Kopic.

ADVERTISEMENT

Ce sfat a primit de la Cornel Dinu!

Cornel Dinu a fost vizitat în spital de Zeljko Kopic şi Florentin Petre, . Antrenorul croat spune că atât Dinu, cât şi „Il Luce” l-au sfătuit să fie tare, iar astfel a ştiut cum trebuie să reacţioneze la un club de talia lui Dinamo, aflat într-o situaţie extrem de dificilă:

ADVERTISEMENT

„Am fost împreună cu Florentin să-l vizităm când era în spital. Cu ocazia asta, vreau să-i urez multă sănătate. Din nou, e aceeași poveste, aceeași istorie, aceeași energie. Pentru ei, Dinamo a fost mai mult decât un club, e o parte importantă din viețile lor şi simți asta în fiecare cuvânt al lor. Am un respect imens pentru Cornel Dinu. Amândoi mi-au spus același lucru: să fiu tare!

ADVERTISEMENT

Cred că au simțit că am energia de a lupta, că sunt pregătit pentru asta, că înțeleg ce e de făcut. Atunci când faci parte din cluburi precum Dinamo Zagreb sau Hajduk Split, înveți de ce e nevoie ca să reușești şi ce să oferi unui astfel de club. Cred că de asta am știut cum să reacționez aici, iar ei știau cât de grea era situația, cu atât mai mult pentru un străin. De aceea sfatul lor a fost să fiu tare, ca totul va fi bine”, a spus Kopic.