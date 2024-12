Un om al străzii a primit o moștenire fabuloasă, dar a uitat toți banii într-o gară. Întâmplare bizară în Germania

”Comoara” a fost descoperită de angajații companiei feroviare Deutsche Bahn. Banii, peste 40.000 de euro, erau ascunși într-o sacoșă lăsată lângă o bicicletă electrică nouă undeva în perimetrul gării Schwandorf, Bavaria. În sacoșă mai era și un telefon mobil nou.

Un om al străzii din Germania a primit o moștenire fabuloasă

, iar oamenii legii au examinat atent obiectele găsite. Ca și o coincidență fericită, polițiștii îl cunoșteau pe acest om al străzii, pe care îl escortaseră cu o noapte înainte la un adăpost.

ADVERTISEMENT

o sumă mare de bani și și-a cumpărat o bicicletă electrică, însă polițiștii au râs de el în acel moment. Și-au adus aminte, însă, de povestea acestuia și i-au înapoiat suma de bani, dar și bicicleta pierdută.

Conform , omul străzii le-a mulțumit polițiștilor, ”tremurând de bucurie”. În Marea Britanie, un alt om al străzii ajungea pe prima pagină a ziarelor după ce a decis să pătrundă într-o casă și să se simtă ca…acasă. A lăsat inclusiv un mesaj de mulțumire pentru proprietari, în care îi încuraja ”să nu-și facă griji și să mănânce”.

ADVERTISEMENT

O femeie și-a dat seama când s-a întors de la lucru că cineva a intrat în casa ei, i-a întins rufele, i-a pus cumpărăturile deoparte și i-a pregătit masa. A lăsat inclusiv un mesaj prin care încerca să le arată tuturor că este bine intenționat.

Un om al străzii din Marea Britanie a intrat într-o casă și a lăsat un mesaj

Damian Wojnilowicz a fost în cele din urmă condamnat la 22 de luni de închisoare la Cardiff Crown Court. Femeia a mărturisit că a fost prea speriată pentru a mai rămâne în locuință mai ales că a constatat că unele obiecte fuseseră mutate într-o grădină și că coșul de gunoi a fost golit.

ADVERTISEMENT

Procurorul Alice Sykes a constatat că hoțul a gătit o masă folosindu-se de mai multe ingrediente din friiderul femeii, iar cumpărăturile au fost scoase dintr-o pungă și aranjate atent în frigider. Mai mult, ustensilele din bucătărie au fost aruncate, iar altele noi așezate la locul lor.

Fuseseră înlocuite și capetele periuțelor de dinți, în timp ce o sticlă goală de vin fusese așezată într-un suport după ce fusese golită. Bărbatul nu a pierdut vremea și a decis să curețe atent podeaua cu un mop, după care a lăsat găleata cu apă afară.

ADVERTISEMENT

”La două săptămâni după comiterea infracțiunii, până când a fost prins, am trăit într-o stare de anxietate accentuată pe care nu o mai cunoscusem până atunci. Mă întrebam dacă era cineva care mă cunoștea, dacă se va transforma într-un incident de hărțuire, dacă știa că locuiesc singură și dacă am fost vizată. Eram prea speriată să stau în propria casă și am rămas la un prieten”, a povestit atunci victima.