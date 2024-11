Întâmplarea care le-ar fi putut strica fericirea lui Culiță Sterp și Danielei Iliescu, în ziua cununiei: „Până atunci a fost totul perfect”

Culiță Sterp a povestit momentul mai puțin plăcut de la cununia sa cu Daniela Iliescu. Cei doi au fost încercați de emoții puternice, sporite de o întâmplare nu tocmai fericită în care a fost implicat fiul lor, Milan.

Ce s-a întâmplat la cununia lui Culiță Sterp cu Daniela Iliescu

au luat pe toată lumea prin surprindere. O dată cu lansarea unei piese care exprima dragostea pe care și-o poartă unul altuia, prin intermediul videoclipului,

Nu doar atât, dar vor deveni și părinți pentru a doua oară. Iar după ce secretul a ieșit la iveală, artistul și proaspăta lui soție au oferit mai multe detalii. Fără dar și poate, nu vor uita niciodată această zi.

Totuși, pe lângă bucuria imensă pe care au simțit-o, au fost și lucruri care nu au mers ca pe roate. Chiar înainte să ajungă în fața ofițerului de stare civilă, Milan a căzut pe scări și abia l-au putut opri din plâns.

„Milan tot plângea, nu voia să stea nicicum jos. Căzuse pe trepte înainte să ajungem acolo şi a început să plângă. Chiar înainte, până atunci a fost totul super perfect. A căzut Milan, n-a fost atent. A fugit pe acolo cu nașul mic, Vladimir.

A căzut, a trebuit să-l iau în brațe şi-mi era atât de greu că stăteam cu el în brațe. La final m-a întrebat şi domnul, și cu emoții. Dar a fost o chestie foarte faină pe care o țin minte toată viața și o amintire frumoasă. Ceva ce am făcut din suflet”, a povestit Culiță Sterp, citat de

Cum de nu i-a văzut nimeni în ziua cununiei

Artistul a dezvăluit că evenimentul a fost planificat într-un timp foarte scurt. Doar organizatoare de nunți a știut ce se petrece, iar norocul a fost de partea lor în ziua cea mare. Astfel, au reușit să nu-i vadă nimeni.

„A fost din scurt. Vorbeam cu Daniela şi am zis: ‘Dacă tot vrem să facem și nunta anul ce urmează, hai să facem, nu vrei să facem cununia?’. Ea mie mi-a zis prima dată. După am zis că e o idee foarte bună. ‘Hai să facem!’. Așa, de pe o zi pe alta.

Am stabilit chiar înainte cu câteva zile, o săptămână. Am sunat pe doamna care se ocupa de organizarea evenimentului, şi îi mulțumesc frumos pe această cale, ea s-a ocupat de secretul ăsta.

Am avut o mică echipă care ne-a ajutat și am făcut lucrul ăsta să nu se afle. Am făcut în Cluj cununia și am fost ultimii, să nu fie lume. Am avut noroc că era o zi friguroasă și nu era nimeni în parc atunci”, a completat artistul.