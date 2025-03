Întâmplarea unui șofer Uber în Sinaia, după ce a acceptat mai multe curse. Ce spune despre taximetriștii din stațiune

După ce a acceptat mai multe curse în Sinaia, un șofer Uber a povestit ce a pățit în stațiune. Acesta a dezvăluit și ce tarife cer taximetriștii pentru curse scurte.

Un din Comarnic a povestit, în mediul online, prin ce situație a trecut recent. Acesta a avut o cursă din Brașov în Sinaia, apoi a decis să ia o cursă pe Valea Prahovei.

Taximetriștii locali l-au observat, însă, și au încercat să scape de el, după cum a povestit bărbatul. Atunci când a ajuns în Sinaia, a luat o altă cursă, apoi a început să primească cereri false.

A fost solicitat la mai multe curse în zonă, însă comanda era anulată cu puțin timp înainte de a ajunge la punctul de preluare. La un moment dat, șoferul a realizat ce se întâmplă, de fapt, așa că a decis să se întoarcă acasă, în Comarnic.

Cursele false au fost plasate de pe conturi pe care șoferul Uber nu a reușit să le identifice. Modalitatea de plată era numerar, pentru ca cei care au solicitat cursa să nu își piardă banii.

“După ce am ajuns la Sinaia cu clientul din Brașov, am rămas disponibil pe aplicație. Am luat prima cursă, totul ok, după care a început nebunia. Am fost solicitat prima dată la telegondolă pentru o cursă, iar când am ajuns acolo…țeapă.

La scurt timp am primit o altă comandă, de la Hotel Mara. Și acolo…țeapă. Și tot așa, până când mi-am dat seama ce se întâmplă și am plecat acasă, în Comarnic”, a povestit șoferul Uber, potrivit .

Șoferul dă vina pe taximetriștii din stațiune

Șoferul este convins că cei care au făcut acest lucru din Sinaia, ale căror tarife sunt mult mai mari decât cele din aplicația Uber. În plus, unii dintre aceștia nu utilizează aparatul de taxare.

Unii turiști ajung să plătească chiar și 50 de lei de la gara orașului Sinaia până la un hotel din centrul orașului, după cum a mai spus șoferul Uber.

“Pentru mine e limpede că taximetriștii din Sinaia vor să rămână singuri pe piață. Ei practică tarife mult mai mari decât cele din aplicație.

De exemplu, de la gara din Sinaia până la un hotel din centrul stațiunii cer 50 de lei, deși prețul ar trebui să fie calculat la final de aparatul de taxare, care însă nu este folosit”, a mai spus șoferul.