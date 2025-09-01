Întăriri din Premier League pentru Cristi Chivu după eșecul cu Udinese! Fabrizio Romano a făcut anunțul: „Urmează vizita medicală”

, dar în etapa secundă . Spre finalul perioadei de transferuri, conducerea „nerazzurrilor” a ajuns la un acord cu o echipă importantă din Premier League pentru împrumutul unui fotbalist.

Transfer din Premier League pentru Cristi Chivu

Inter s-a înțeles cu Manchester City pentru împrumutul fundașului elvețian Manuel Akanji (30 de ani), care se va alătura formației conduse de Cristi Chivu până la finalul actualului sezon, cu o opțiune de cumpărare. Informația a fost dezvăluită de jurnalistul Fabrizio Romano, care a anunțat detaliile mutării.

„Inter a ajuns la un acord cu Man City pentru Manuel Akanji, ‘here we go’! Inter va plăti 2 milioane de euro pentru împrumut, cu o opțiune de transfer definitiv în valoare de 15 milioane de euro, care ar deveni obligatorie doar dacă vor fi îndeplinite mai multe condiții (n.r. Akanji să joace peste 50% din meciuri și Inter să câștige titlul). Akanji a acceptat mutarea și va efectua în curând vizita medicală”, a transmis italianul pe contul oficial de X.

🚨🔵⚫️ EXCL: Inter agree deal with Man City to sign Manuel Akanji, here we go! 🧨 €2m loan fee, €15m buy option clause to become mandatory only under difficult conditions. Akanji set for medical now, as he agreed to the move. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

Cine este Manuel Akanji, noul jucător al lui Inter

Crescut de FC Winterthur, Manuel Akanji a fost lansat în fotbalul mare de FC Basel și a petrecut patru sezoane la Borussia Dortmund înainte de a semna cu Manchester City în 2022, „cetățenii” plătind 20 de milioane de euro în schimbul său. Acesta a cucerit trofeul UEFA Champions League cu City în 2023, dar și două titluri de campion în Premier League.

La bază, fotbalistul de 1.88m este fundaș central, post pe care Cristi Chivu are mai mulți jucători de calitate, precum Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi, Yann Bisseck sau Benjamin Pavard, cu mențiunea că fotbalistul francez are o ofertă de la Olympique Marseille. Akanji poate să evolueze însă și în ambele benzi ale defensivei, versatilitatea sa fiind un element esențial.

Apărătorul a debutat în 2017 la prima reprezentativă a Elveției, pentru care a strâns 71 de selecții, marcând și 3 goluri. Acesta a participat la patru turnee finale, două de Cupă Mondială și două de Campionat European, fiind integralist în absolut toate meciurile disputate de Elveția la turnee majore în ultimii 8 ani.

