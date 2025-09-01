Sport

Întăriri din Premier League pentru Cristi Chivu după eșecul cu Udinese! Fabrizio Romano a făcut anunțul: „Urmează vizita medicală”

Inter s-a înțeles cu o echipă importantă din Premier League pentru împrumutul unui fotbalist, care va ajunge în curând sub comanda lui Cristi Chivu.
Bogdan Mariș
01.09.2025 | 16:51
Intariri din Premier League pentru Cristi Chivu dupa esecul cu Udinese Fabrizio Romano a facut anuntul Urmeaza vizita medicala
ULTIMA ORĂ
Inter a ajuns la un acord cu o formație importantă din Premier League, iar fotbalistul va ajunge în curând sub comanda lui Cristi Chivu. FOTO: colaj Fanatik / Hepta

Inter a debutat în noul sezon din Serie A cu o victorie clară, 5-0 contra lui Torino, dar în etapa secundă a suferit un eșec surprinzător pe teren propriu, 1-2 contra lui Udinese. Spre finalul perioadei de transferuri, conducerea „nerazzurrilor” a ajuns la un acord cu o echipă importantă din Premier League pentru împrumutul unui fotbalist.

ADVERTISEMENT

Transfer din Premier League pentru Cristi Chivu

Inter s-a înțeles cu Manchester City pentru împrumutul fundașului elvețian Manuel Akanji (30 de ani), care se va alătura formației conduse de Cristi Chivu până la finalul actualului sezon, cu o opțiune de cumpărare. Informația a fost dezvăluită de jurnalistul Fabrizio Romano, care a anunțat detaliile mutării.

„Inter a ajuns la un acord cu Man City pentru Manuel Akanji, ‘here we go’! Inter va plăti 2 milioane de euro pentru împrumut, cu o opțiune de transfer definitiv în valoare de 15 milioane de euro, care ar deveni obligatorie doar dacă vor fi îndeplinite mai multe condiții (n.r. Akanji să joace peste 50% din meciuri și Inter să câștige titlul). Akanji a acceptat mutarea și va efectua în curând vizita medicală”, a transmis italianul pe contul oficial de X.

ADVERTISEMENT

Cine este Manuel Akanji, noul jucător al lui Inter

Crescut de FC Winterthur, Manuel Akanji a fost lansat în fotbalul mare de FC Basel și a petrecut patru sezoane la Borussia Dortmund înainte de a semna cu Manchester City în 2022, „cetățenii” plătind 20 de milioane de euro în schimbul său. Acesta a cucerit trofeul UEFA Champions League cu City în 2023, dar și două titluri de campion în Premier League.

La bază, fotbalistul de 1.88m este fundaș central, post pe care Cristi Chivu are mai mulți jucători de calitate, precum Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi, Yann Bisseck sau Benjamin Pavard, cu mențiunea că fotbalistul francez are o ofertă de la Olympique Marseille. Akanji poate să evolueze însă și în ambele benzi ale defensivei, versatilitatea sa fiind un element esențial.

ADVERTISEMENT
Președintele polonez, Karol Nawrocki, spune Germaniei că „este timpul să plătească pentru al...
Digi24.ro
Președintele polonez, Karol Nawrocki, spune Germaniei că „este timpul să plătească pentru al Doilea Război Mondial”

Apărătorul a debutat în 2017 la prima reprezentativă a Elveției, pentru care a strâns 71 de selecții, marcând și 3 goluri. Acesta a participat la patru turnee finale, două de Cupă Mondială și două de Campionat European, fiind integralist în absolut toate meciurile disputate de Elveția la turnee majore în ultimii 8 ani.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali nu s-a abținut: era ÎN DIRECT și a dezvăluit ce i-a...
Digisport.ro
Gigi Becali nu s-a abținut: era ÎN DIRECT și a dezvăluit ce i-a zis Mihai Popescu despre soția sa
  • 28 de milioane de euro este cota actuală a lui Manuel Akanji
  • 2027 este anul în care expiră contractul fundașului cu Manchester City
Cristi Balaj îi propune lui Gigi Becali un fundaș de la CFR Cluj....
Fanatik
Cristi Balaj îi propune lui Gigi Becali un fundaș de la CFR Cluj. „L-au mai vrut cei de la FCSB”. Exclusiv
Gianluigi Donnarumma se transferă în Premier League! Ce sumă va încasa PSG în...
Fanatik
Gianluigi Donnarumma se transferă în Premier League! Ce sumă va încasa PSG în schimbul său. Update
Ce studii are, de fapt, Adelina, soția lui Cristi Chivu. A urmat o...
Fanatik
Ce studii are, de fapt, Adelina, soția lui Cristi Chivu. A urmat o facultate din România de care puțini au auzit
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Breaking! Ce transfer ar putea face Gigi Becali: 'E titular și e under'....
iamsport.ro
Breaking! Ce transfer ar putea face Gigi Becali: 'E titular și e under'. Propunerea a venit în direct
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!