Întăriri înainte de FCSB – FC Argeş: „Vor mai veni trei jucători!”

FC Argeș își începe noul sezon din SuperLiga cu o deplasare chiar contra formației căreia i-a refuzat accesul în play-off în sezonul trecut, FCSB. Piteștenii vor să debuteze în noua stagiune cu dreptul, iar Dani Coman tocmai a anunțat întăriri serioase la echipă. Ce a spus și despre fundașul Mario Tudose, dorit insistent chiar de formația „roș-albastră”.
Meciul dintre FCSB și FC Argeș este programat vineri, 17 iulie, de la ora 21:30. Echipa lui Bogdan Andone, revelația sezonului trecut, vrea să facă o nouă figură frumoasă. Președintele Dani Coman a anunțat că formația piteșteană va beneficia de alte trei adiții noi. „Noi ne dorim în primul rând să facem performanță. Începem acest nou campionat cu încredere, chiar dacă în prima etapă vom juca acasă la FCSB.
Mergem cu încredere, mergem să scoatem un rezultat care să ne dea speranțe pentru viitor. Deocamdată nu am stabilit un obiectiv. Când vom avea lotul complet, atunci ne vom propune și un obiectiv. Vor mai veni încă trei jucători. Nu pot să spun posturile, că acum începe campionatul”, a spus inițial Dani Coman, președintele lui FC Argeș.
Mario Tudose a fost dorit insistent de FCSB sezonul trecut. Președintele lui FC Argeș a oferit detalii despre viitorul jucătorului, cel care a acordat la începutul anului un interviu în exclusivitate pentru FANATIK în care a dat cărțile pe față despre interesul „roș-albaștrilor” pentru el. „Tudose, deocamdată rămâne la noi. Există discuții și oferte pentru el, dar nu este nicio ofertă foarte bună nici pentru club”, a mai spus Dani Coman pentru digisport.ro.
Nici FCSB nu stă cu mâinile în sân înaintea startului de sezon. Gigi Becali a anunțat tot 3 transferuri la echipa sa. Cea mai mare lovitură va fi însă aducerea lui Denis Drăguș, despre care FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că și-a dat acordul verbal să vină la echipa latifundiarului din Pipera.