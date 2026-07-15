Sport

Întăriri înainte de FCSB – FC Argeş: „Vor mai veni trei jucători!”

Mișcări de trupe înainte de meciul FCSB - FC Argeș din prima etapă a sezonului 2026/2027 din SuperLiga. Anunțul făcut de Dani Coman.
Mihai Dragomir
15.07.2026 | 17:34
Intariri inainte de FCSB FC Arges Vor mai veni trei jucatori
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Transferuri la FC Argeș înainte de meciul cu FCSB din prima etapă a noului sezon. Foto: Sport Pictures.
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FC Argeș își începe noul sezon din SuperLiga cu o deplasare chiar contra formației căreia i-a refuzat accesul în play-off în sezonul trecut, FCSB. Piteștenii vor să debuteze în noua stagiune cu dreptul, iar Dani Coman tocmai a anunțat întăriri serioase la echipă. Ce a spus și despre fundașul Mario Tudose, dorit insistent chiar de formația „roș-albastră”.

Dani Coman anunță întăriri la FC Argeș înaintea meciului cu FCSB

Meciul dintre FCSB și FC Argeș este programat vineri, 17 iulie, de la ora 21:30. Echipa lui Bogdan Andone, revelația sezonului trecut, vrea să facă o nouă figură frumoasă. Președintele Dani Coman a anunțat că formația piteșteană va beneficia de alte trei adiții noi. „Noi ne dorim în primul rând să facem performanță. Începem acest nou campionat cu încredere, chiar dacă în prima etapă vom juca acasă la FCSB.

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Mergem cu încredere, mergem să scoatem un rezultat care să ne dea speranțe pentru viitor. Deocamdată nu am stabilit un obiectiv. Când vom avea lotul complet, atunci ne vom propune și un obiectiv. Vor mai veni încă trei jucători. Nu pot să spun posturile, că acum începe campionatul”, a spus inițial Dani Coman, președintele lui FC Argeș.

Ce se întâmplă cu Mario Tudose

Mario Tudose a fost dorit insistent de FCSB sezonul trecut. Președintele lui FC Argeș a oferit detalii despre viitorul jucătorului, cel care a acordat la începutul anului un interviu în exclusivitate pentru FANATIK în care a dat cărțile pe față despre interesul „roș-albaștrilor” pentru el. „Tudose, deocamdată rămâne la noi. Există discuții și oferte pentru el, dar nu este nicio ofertă foarte bună nici pentru club”, a mai spus Dani Coman pentru digisport.ro.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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