Întăriri înainte de FCSB – FC Argeş: „Vor mai veni trei jucători!”

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FC Argeș își începe noul sezon din SuperLiga cu o deplasare chiar contra formației căreia i-a refuzat accesul în play-off în sezonul trecut, FCSB. Piteștenii vor să debuteze în noua stagiune cu dreptul, iar Dani Coman tocmai a anunțat întăriri serioase la echipă. Ce a spus și despre fundașul Mario Tudose, dorit insistent chiar de formația „roș-albastră”.

Dani Coman anunță întăriri la FC Argeș înaintea meciului cu FCSB

Echipa lui Bogdan Andone, revelația sezonului trecut, vrea să facă o nouă figură frumoasă. Președintele Dani Coman a anunțat că formația piteșteană va beneficia de alte trei adiții noi. „Noi ne dorim în primul rând să facem performanță. Începem acest nou campionat cu încredere, chiar dacă în prima etapă vom juca acasă la FCSB.

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Mergem cu încredere, mergem să scoatem un rezultat care să ne dea speranțe pentru viitor. Deocamdată nu am stabilit un obiectiv. Când vom avea lotul complet, atunci ne vom propune și un obiectiv. Vor mai veni încă trei jucători. Nu pot să spun posturile, că acum începe campionatul”, a spus inițial Dani Coman, președintele lui FC Argeș.

Ce se întâmplă cu Mario Tudose

Mario Tudose a fost dorit insistent de FCSB sezonul trecut. Președintele lui FC Argeș a oferit detalii despre viitorul jucătorului, în care a dat cărțile pe față despre interesul „roș-albaștrilor” pentru el. „Tudose, deocamdată rămâne la noi. Există discuții și oferte pentru el, dar nu este nicio ofertă foarte bună nici pentru club”, a mai spus Dani Coman pentru

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