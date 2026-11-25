ADVERTISEMENT

Veste excelentă primită de Cristi Chivu (46 de ani) chiar înainte de meciul de pe teren propriu cu VfB Stuttgart, din etapa a 5-a a Champions League. Conducerea lui Inter caută să întărească lotul și vor să transfere un fundaș de la Arsenal.

Inter vrea să-i aducă lui Cristi Chivu un fundaș de la Arsenal

După ce i-au transferat din Premier League pe Manuel Akanji și John Stones de la Manchester City, pe și pe Curtis Jones de la Liverpool, ”nerazzurrii” au pus acum ochii pe Cristhian Mosquera (22 de ani) de la Arsenal.

ADVERTISEMENT

Fundașul central spaniol cu origini columbiene se confruntă cu mari probleme la campioana Angliei și a fost folosit doar 378 de minute în acest sezon. Mosquera este victima unei concurențe acerbe și a ajuns a patra variantă pentru Mikel Arteta, după William Saliba, Gabriel Magalhaes și Ezri Konsa.

Conform , Inter vrea să profite de această situație și este dispusă să intre în negocieri pentru transferul jucătorului cotat la 40.000.000 de euro. Mosquera mai are contract cu Arsenal până în 2030, însă campioana din Serie A speră să reușească să-l aducă în perioada de mercato din vară.

ADVERTISEMENT

Cine este, de fapt, Cristhian Mosquera

Născut la Alicante din părinți columbieni, Cristhian Mosquera a început fotbalul la formația din localitate, dar la 12 ani a ajuns în academia Valenciei. A trecut prin toate categoriile de vârstă, iar la 18 ani a fost promovat la prima echipă. Cele 18 luni de evoluții bune în La Liga au fost de ajuns ca Arsenal să scoată din buzunar 15.000.000 de euro pentru transferul său. În primul său sezon în tricoul ”tunarilor” a jucat 35 de partide, a câștigat Premier League și a fost pierdută la loviturile de departajare în fața lui PSG.

ADVERTISEMENT

A trecut pe la naționalele U15, U16, U18, U19 și U21 ale Spaniei, iar în 2024 a făcut parte din lotul reprezentativei olimpice care a câștigat aurul la Paris. În primăvara acestui an a jucat și primele două partide la selecționata de seniori a Spaniei, în amicalele cu Serbia și Egipt.

ADVERTISEMENT

Având o înălțime de aproximativ 1,90 metri, Mosquera combină un fizic impunător cu o viteză surprinzătoare chiar și pe distanțe lungi, dovedindu-se a fi extrem de puternic în jocul 1 la 1, exploziv în deposedări și cu un simț de anticipație ridicat.

În plus, poate juca pe orice poziție defensivă într-un sistem cu trei fundași centrali, dar are și capacitatea de a acoperi banda dreaptă la nevoie. Toate aceste calități îl fac un fotbalist extrem de atractiv pentru jocul gândit de Chivu la Inter.