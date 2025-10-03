Întăriri pentru Dinamo înainte de meciul cu Unirea Slobozia: „Va face parte din lot”

, scor stabilit în ultimele secunde ale timpului regulamentar, când Alex Pop a înscris.

ADVERTISEMENT

Cristi Mihai revine în lotul lui Dinamo înainte de meciul cu Unirea Slobozia

„Câinii” rămân în lupta pentru primele locuri și acum primesc și întăriri: De asemenea, șanse bune de a fi apt de joc le are și Jordan Ikoko.

„Acest sezon e plin de surprize, dar vedem felul în care joacă aceste echipe. Cei de la Slobozia au stabilitate multă, domnul Prepeliță face o treabă foarte bună. Ei merită acest număr de puncte, pentru noi va fi un meci greu împotriva unui adversar foarte bun. Se apără foarte bine, au o tranziție ofensivă foarte bună. Le-am analizat meciurile, ei merită să fie acolo.

ADVERTISEMENT

Cristi Mihai s-a antrenat cu echipa în această săptămână, contam pe el, va face parte din lot. Vom vedea în legătură cu Ikoko. Mazilu este indisponibil, Soare la fel, dar restul jucătorilor sunt bine. A început sezonul ploilor, vom vedea cum se va prezenta terenul, probabil nu va fi în condiții bune, dar încercăm să ne adaptăm și să ne facem jocul cât putem de mult.

Ce înseamnă echipe mari sau mici? Este despre ce arăți pe teren, Botoșani și Argeș încă de la primul meci al sezonului au avut stabilitate, au jucat bine, antrenori cu experiență, au făcut o treabă bună. Au luat etapă cu etapă, nu putem spune că sunt surprize. Ok, înainte de start dacă spunea cineva că acesta va fi clasamentul, poate era un pic ciudat să te aștepți la asta, dar în acest moment echipele acestea merită să fie pe aceste poziții”, a spus Zeljko Kopic.

ADVERTISEMENT

Ce spune Zeljko Kopic de transferul lui Jayson Papeau la Unirea Slobozia

Formația din Slobozia a reușit să-l transfere pe Jayson Papeau, mijlocașul ofensiv care și-a făcut un nume la Rapid, plecat însă din Giulești în 2022.

ADVERTISEMENT

„Papeau este un jucător bun, a jucat pentru Rapid, corect? Îl știu, bandă, are calitate, nu știu în ce formă e, ce a făcut recent, dar cu siguranță e un jucător de calitate. Am jucat bine la Craiova, mâine trebuie să fim la un nivel bun, după aceea jucătorii vor pleca la echipele naționale. Vom utiliza această perioadă ca să îmbunătățim nivelul unor jucători. Vom avea un meci amical în Macedonia de Nord”, a declarat Zeljko Kopic la conferința de presă premergătoare meciului.

Partida dintre Unirea Slobozia și Dinamo are loc vineri, de la ora 20:30.