Întăriri pentru FCSB la reluarea SuperLigii! Mihai Stoica a făcut anunțul: „Vine când ne întoarcem noi în țară”

FCSB se pregătește intens pe finalul cantonamentului de iarnă din Antalya. Bucureștenii vor să fie la capacitate maximă înaintea reluării campionatului. Mihai Stoica a anunțat întăriri serioase pentru a doua parte a sezonului.
FCSB a avut o jumătate secundă de 2025 destul de dezamăgitoare, ținând cont de felul în care se prezentase în prima jumătate. „Roș-albaștrii” au dat semne de revenire înaintea sărbătorilor de iarnă, iar anul 2026 vor să îl înceapă așa cum se cuvine.
Mihai Stoica a anunțat că echipa primește întăriri. Mai exact, Baba Alhassan, Siyabonga Ngezana și David Kiki, toți implicați la Cupa Africii și indisponibili la ultimele meciuri jucate de FCSB în 2025, revin la echipă în zilele ce urmează.
„Baba Alhassan va veni mai devreme, Ngezana va veni când ne întoarcem noi în țară (n.r. 15 ianuarie). Vine la București. Kiki vine și el după aceea.
Nu ai cum să nu dai unui jucător care nu a avut vacanță, minim 10 zile de vacanță. E important ca jucătorii să vină cu poftă de antrenament și de jocuri, iar pentru asta ai nevoie de vacanță”, a spus MM Stoica la TV PrimaSport.
FCSB a suferit în acest sezon și din cauza jucătorilor accidentați pe care i-a pierdut pentru perioade îndelungate. Joyskim Dawa, accidentat încă de la începutul anului trecut, a revenit pe teren în amicalul pierdut de bucureșteni cu 1-2 în fața lui Beșiktaș. Fundașul camerunez are șanse mari să evolueze în meciurile FCSB-ului din acest an.
O altă veste importantă este legată și de revenirea lui Mihai Popescu, accidentat în toamnă la echipa națională. El nu a bifat încă niciun minut de atunci, însă efectuează antrenamentele cu echipa.
FCSB caută să își întărească lotul, mai ales după plecările recente ale lui Malcom Edjouma și Adrian Șut. Recent, bucureștenii au fost legați de un posibil transfer al unui jucător U21, după cum chiar patronul Gigi Becali anunțase, însă Mihai Stoica a anunțat în cele din urmă că mutarea a picat.
„Nu prea avea sens să aducem un jucător care vrea să joace la o echipă unde nu are unde să joace. Avem variantele Toma, Stoian, David Popa în poziția de extremă stânga. Noi credem cu convingere că Stoian este număr 9 și nu atacant lateral. Nu se pune problema să vină un jucător sub vârstă!”, a anunțat MM la TV Prima Sport.