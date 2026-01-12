Sport

Întăriri pentru FCSB la reluarea SuperLigii! Mihai Stoica a făcut anunțul: „Vine când ne întoarcem noi în țară”

FCSB dă lovitura odată cu reluarea SuperLigii. Mihai Stoica a făcut marele anunț. Cine sunt jucătorii care vin să ajute campioana României.
Mihai Dragomir
12.01.2026 | 09:45
Intariri pentru FCSB la reluarea SuperLigii Mihai Stoica a facut anuntul Vine cand ne intoarcem noi in tara
ULTIMA ORĂ
Ce veste pentru FCSB! Mihai Stoica a anunțat întăriri. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
FCSB se pregătește intens pe finalul cantonamentului de iarnă din Antalya. Bucureștenii vor să fie la capacitate maximă înaintea reluării campionatului. Mihai Stoica a anunțat întăriri serioase pentru a doua parte a sezonului.

Întăririle primite de FCSB la reluarea SuperLigii

FCSB a avut o jumătate secundă de 2025 destul de dezamăgitoare, ținând cont de felul în care se prezentase în prima jumătate. „Roș-albaștrii” au dat semne de revenire înaintea sărbătorilor de iarnă, iar anul 2026 vor să îl înceapă așa cum se cuvine.

Mihai Stoica a anunțat că echipa primește întăriri. Mai exact, Baba Alhassan, Siyabonga Ngezana și David Kiki, toți implicați la Cupa Africii și indisponibili la ultimele meciuri jucate de FCSB în 2025, revin la echipă în zilele ce urmează.

„Baba Alhassan va veni mai devreme, Ngezana va veni când ne întoarcem noi în țară (n.r. 15 ianuarie). Vine la București. Kiki vine și el după aceea.

Nu ai cum să nu dai unui jucător care nu a avut vacanță, minim 10 zile de vacanță. E important ca jucătorii să vină cu poftă de antrenament și de jocuri, iar pentru asta ai nevoie de vacanță”, a spus MM Stoica la TV PrimaSport.

Ce alte reveniri importante mai așteaptă FCSB

FCSB a suferit în acest sezon și din cauza jucătorilor accidentați pe care i-a pierdut pentru perioade îndelungate. Joyskim Dawa, accidentat încă de la începutul anului trecut, a revenit pe teren în amicalul pierdut de bucureșteni cu 1-2 în fața lui Beșiktaș. Fundașul camerunez are șanse mari să evolueze în meciurile FCSB-ului din acest an.

O altă veste importantă este legată și de revenirea lui Mihai Popescu, accidentat în toamnă la echipa națională. El nu a bifat încă niciun minut de atunci, însă efectuează antrenamentele cu echipa.

Transferul fotbalistului U21 la FCSB a picat. Mihai Stoica a spus totul

FCSB caută să își întărească lotul, mai ales după plecările recente ale lui Malcom Edjouma și Adrian Șut. Recent, bucureștenii au fost legați de un posibil transfer al unui jucător U21, după cum chiar patronul Gigi Becali anunțase, însă Mihai Stoica a anunțat în cele din urmă că mutarea a picat.

„Nu prea avea sens să aducem un jucător care vrea să joace la o echipă unde nu are unde să joace. Avem variantele Toma, Stoian, David Popa în poziția de extremă stânga. Noi credem cu convingere că Stoian este număr 9 și nu atacant lateral. Nu se pune problema să vină un jucător sub vârstă!”, a anunțat MM la TV Prima Sport.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
