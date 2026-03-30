Întăriri pentru FCSB! Se pregătește debutul sub comanda lui Mirel Rădoi. Video

ADVERTISEMENT

Pauza cauzată de meciurile echipelor naționale se încheie, iar în weekend vom avea parte de o nouă etapă în SuperLiga României. FCSB va da piept cu FC Botoșani în deplasare. Mirel Rădoi, antrenorul formației din capitală, a primit o veste foarte bună. Ofri Arad, jucătorul transferat în această iarnă, și-a revenit după accidentarea suferită și a început pregătirile separat pentru a se întoarce pe gazon.

Când ar putea debuta Ofri Arad sub comanda lui Mirel Rădoi la FCSB. Fotbalistul trage tare la antrenamente

Ofri Arad a avut mare ghinion după ce a semnat cu FCSB. și a ratat jocurile din ultimele etape. Acesta a reușit să se recupereze și trage tare pentru a reveni cât mai repede pe teren. Deocamdată, Ofri Arad se pregătește separat de restul coechipierilor.

ADVERTISEMENT

Cei de la FCSB au postat un videoclip cu Ofri Arad în prim-plan. Mijlocașul din Israel se antrenează deja cu mingea și speră să intre pe teren în cel mai scurt timp posibil. Conform anunțului oficial al FCSB, jucătorul care nu a prins minute sub comanda lui Mirel Rădoi ar urma să se antreneze cu echipa începând de săptămâna viitoare. „Ofri Arad se pregătește intens pentru a reveni, începând cu săptămâna viitoare, la antrenamente alături de colegii săi”, a transmis FCSB pe căile oficiale de comunicare. După meciul cu Botoșani din această săptămână, FCSB va da piept cu Oțelul Galați în play-out-ul SuperLigii.

Ofri Arad a intrat deja în dizgrația lui Gigi Becali. Ce a spus patronul de la FCSB despre jucătorul său

Ofri Arad a jucat deja câteva partide pentru campioana României, însă nu i-a lăsat o impresie prea bună patronului clubului. și speră ca până la finalul sezonului mijlocașul din Israel să reușească să își ridice nivelul, pentru că situația la echipa din capitală nu este deloc roz.

ADVERTISEMENT

„Ofri Arad ăsta l-am băgat, nu este fotbalist nici ăsta. Doamne ferește! Din temelii trebuie schimbat totul! Toată echipa. E prea… Adică vede jocul, dar e prea lent pe faza defensivă. Nu are viteză de joc, ritm de joc. Hai să-ți spun un lucru. La mine trebuie să te văd că atingi mingea. Dacă o atingi, e bine. Nu o atingi, înseamnă că nu e în regulă”, a declarat Gigi Becali despre Ofri Arad.