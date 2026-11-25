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FCSB mai are de disputat câteva etape până ce Gigi Becali va face o nouă revoluție la club, de această dată în ceea ce privește lotul de jucători. După pauza de iarnă, Laurențiu Reghecampf se va putea baza și pe Siyabonga Ngezana, care a revenit la antrenamentele echipei.

Siyabonga Ngezana a revenit la antrenamente! Anunțul clubului

După ce a suferit o accidentare în iarna trecută și a fost nevoit să fie supus unei intervenții chirurgicale, pe care inițial a refuzat-o, Siyabonga Ngezana a mai jucat doar două meciuri. Sud-africanul a mai intrat într-un meci cu Farul, în luna aprilie, din postură de rezervă, după care a fost titular în ultima etapă din play-out, contra lui FC Hermannstadt. Din acel moment, mai exact din 24 mai, Ngezana nu a mai jucat niciun minut.

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La jumătate de an de la ultimul meci, FCSB a anunțat că Siyabonga Ngezana a revenit la antrenamentele echipei. Totuși, el nu va putea evolua în campionat până la finalul anului, întrucât nu este trecut pe listă: „Siyabonga Ngezana a revenit la antrenamentele roș-albaștrilor, după o lungă perioadă de absență. Bine ai revenit, Siya!”, a transmis clubul pe social media.

Ngezana revine la aproape un an de la accidentare

Din cauza faptului că inițial a fost reticent la intervenția chirurgicală, indisponibilitatea stoperului sud-african a ajuns să fie una destul de îndelungată. Primele probleme au apărut în luna februarie, iar Ngezana s-a decis abia 4 luni mai târziu că accidentarea sa nu se poate trata fără intervenția medicilor.

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Astfel, în luna iunie fotbalistul roș-albaștrilor a ajuns pe masa de operație pentru accidentarea la menisc. Deși oficialii echipei la începutul toamnei, iar Ngezana a revenit la antrenamente abia la sfârșitul lui noiembrie. Chiar dacă echipa sa mai are de jucat 5 meciuri până la pauza competițională, el nu va putea fi folosit de antrenor, chiar dacă starea sa fizică i-ar permite acest lucru. Această revenire nu poate decât să-l bucure pe Laurențiu Reghecampf, întrucât sud-africanul a fost unul dintre cei mai buni fotbaliști ai lui FCSB atunci când a fost apt din punct de vedere fizic.