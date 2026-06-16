Întăriri pentru Universitatea Craiova! Omul de încredere al lui Laurențiu Reghecampf și Edi Iordănescu a semnat cu oltenii

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Universitatea Craiova dă startul pregătirilor pentru sezonul viitor în care luptă pe trei fronturi. Oltenii pregătesc în amănunt stagiunea în care trebuie să mențină ștacheta sus, iar FANATIK a aflat cea mai recentă mutare pe care a reușit-o campioana României. Bogdan Merișan, preparatorul fizic care a lucrat atât cu Laurențiu Reghecampf, cât și cu Edi Iordănescu, a semnat cu Universitatea Craiova.

Întăriri pentru Universitatea Craiova. Bogdan Merișan, omul de încredere al lui Reghecampf și Edi Iordănescu, a semnat!

Universitatea Craiova a impresionat în sezonul precedent. Echipa antrenată de Filipe Coleho, , a cucerit titlul și Cupa României având la bază un lot extrem de solid. Totuși, oltenii sunt foarte atenți și în ceea ce privește alcătuirea staff-ului tehnic. Ultima mutare reușită de olteni în acest sens este cooptarea lui Bogdan Merișan.

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FANATIK a aflat că preparatorul fizic în vârstă de 38 de ani a semnat deja un contract cu Universitatea Craiova și se va ocupa de buna condiție fizică a alb-albaștrilor. Liber de contract din octombrie 2025, Bogdan Merișan a mai lucrat pentru Universitatea Craiova în perioadele iulie 2021 – iunie 2022 și august 2023 – septembrie 2024.

Ultima oară, . Preparatorul fizic este om de încredere și al lui Laurențiu Reghecampf, antrenor pe care l-a urmat în toate aventurile, mai puțin în cea mai recentă experiență a tehnicianului, cea din Africa.

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La ce echipe a mai lucrat Bogdan Merișanu

Bogdan Merișanu și-a început aventura de preparator fizic în 2012, la ACS Poli Timișoara. El a colaborat cu clubul de pe Bega până în vara anului 2016, după care, până în 2018, a fost preparatorul fizic al României U21. Ulterior, până la prima experiență alături de Universitatea Craiova în 2021, el a lucrat, pe rând, cu Al-Wehda, Al-Wasl și Al-Ahli.

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În afara prezențelor sale din staff-ul Craiovei și al Legiei Varșovia, Bogdan Merișanu a mai lucrat cu azerii de la Neftchi PFK, saudiții de la Al-Tai și tunisienii de la Esperance Tunis.