Dinamo s-a întărit pentru Olimpiada din 2021: Marius Copil și Raluca Olaru vor medalie la Tokyo! Video

CS Dinamo a dat o lovitură de imagine după ce Marius Copil și Raluca Olaru au semnat cu clubul din Șoseaua Ștefan cel Mare, iar „câinii roșii” speră la cel puțin o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2021.

Horia Tecău, dinamovist de aproape 11 ani, i-a întâmpinat pe cei doi buni prieteni ai săi, cu care speră să aducă cât mai multe performanțe, obiectivul principal al celor trei fiind cel puțin o medalie la Jocurile Olimpice din vara anului viitor.

Până la Jocurile Olimpice însă, obiectivul numărul unu este turneul de Grand Slam de la Australian Open, iar cei trei sportivi așteaptă o decizie de la organizatori cu privire la desfășurarea calificărilor și condițiile de călătorie, cazare și antrenament.

Horia Tecău: „Au venit la Dinamo cel mai bun jucător de simplu și cea mai bună jucătoare de dublu din România”

„Au venit la Dinamo cel mai bun jucător de simplu și cea mai bună jucătoare de dublu din România. Mă bucur să îi am alături de mine la club! Sper să inspire copiii prin profesionalismul și dedicarea lor, pentru că au nevoie de modele. Dorim cu toții să ne calificăm pentru olimpiada de la Tokyo. Va fi un an diferit, de calificare. Oricât de concentrat ai fi, simți lipsa publicului.

A fost o altă perioadă de pauză (n.r. infectarea cu COVID-19), am avut câteva simptome. O singură zi m-am simțit mai rău: am avut febră și m-a durut capul. Am stat în casă foarte mult și ăsta a fost un lucru nou, dar în rest am trecut ușor peste. A fost un timp cu mine, de care am parte rar.

Vreau să mă bucur de tenis, iar în circuit se joacă în condiții mult mai diferite decât eram obișnuiți. Totul e ciudat, mai puțină energie, mai puțină vibrație, suntem doar noi pe teren. Îmi doresc să joc mai puțin, mai bine, să punctez acolo unde trebuie, să-mi iau punctele la turneele mari și să nu stau foarte multe săptămâni prin turnee. E o neplăcere să stai în camera de hotel și doar pe terenul de tenis. E ceva nou. În prima jumătate a anului sunt foarte multe turnee care au redus premiile! Turnee care nu o să se mai organizeze și jucători nemulțumiți. Condițiile de cazare sunt mult mai dure…

Horia Tecău vrea să mai câștige un turneu de Grand Slam, iar la Tokyo va juca dublu mixt cu Simona Halep

Eu aleg să joc mai puțin și mai concentrat. Trag să mai câștig un turneu de Grand Slam pentru că mă bucură lucrul ăsta și mereu va fi un obiectiv pentru mine. Pentru mine, următorul pas va fi tot în tenis: vreau să antrenez copii. La dublu mixt la Tokyo, Simona este o jucătoare foarte puternică , când intră pe teren e un avantaj. Clar Simona este alegerea, iar la masculin opțiunile sunt Florin Mergea și Marius Copil. Cu Florin Mergea am o experiență incredibilă, ne cunoaștem foarte bine, avem o medalie câștigată la Rio. Un cuplu Mergea-Tecău foarte pregătit, e cea mai bună șansă pentru o medalie.

Avem fiecare turneele noastre, timpul e foarte limitat pentru antrenamente împreună, dar în apropierea Jocurile Olimpice va trebui să găsim timp (n.r. antrenamente cu Simona Halep). Clubul Dinamo a fost lângă mine într-o perioadă în care eram jos, îmi terminasem cariera de simplu. Mi-a oferit o casă și susținere, iar asta pot primi și Marius și Raluca. Energie, fani, tradiție. Este un obiectiv foarte ambițios, situația e diferită față de 2016, dar asta nu ne va opri să ne gândim că putem obține trei medalii. Și doar o medalie e o mare performanță”, a declarat Horia Tecău.



Marius Copil: „Calificarea la Jocurile Olimpice e principalul obiectiv pentru anul viitor”

„Sper să am și eu un titlu cu o echipă. Nu am reușit până acum, plus că Dinamo are culorile la fel ca Bayern Munchen (n.r. e mare fan al germanilor)! Mă bucur că am avut un sfârșit de sezon foarte bun, mă rog, au avut (n.r. râde), sunt membru cotizant al lui Bayern.

Calificarea la JO e principalul obiectiv pentru anul viitor, pentru că nu am participat niciodată la o Olimpiadă. Chiar îmi doresc foarte mult să fiu și eu acolo pentru România, la fel ca la Cupa Davis. Măcar o dată, dacă nu de două ori. Fiind și din Arad, îmi plac culorile roșu-alb. Nu mă voi înscrie deocamdată în programul DDB, sunt chestii separate…

Mi-aș dori să merg la Australian Open. Anul ăsta am participat doar la trei turnee, iar anul viitor vreau să mă axez mai mult pe simplu, însă e posibil să joc și dublu. Mi-am dorit să stau mai mult acasă, să văd copilul crescând. Sperăm ca anul viitor să fie altfel și așteptăm vaccinul. Nu am treabă cu carantina, o să pot să stau! Tot primesc mail-uri că săptămâna viitoare vom afla ce se întâmplă cu calificările de la Australian Open, dar asta aud de vreo 3-4 săptămâni”, a spus și Marius Copil.



Raluca Olaru: „Primul meu premiu câștigat a fost la Dinamo. Aveam doar nouă ani! Visul suprem e o medalie la JO”

„Mă simt foarte bine la Dinamo. Sper să fie o colaborare de bun augur. Am amintiri foarte frumoase de aici: primul meu premiu câștigat la un concurs a fost la Dinamo. Am luat locul doi sau trei mi se pare și am luat și diplomă, medalie, tot felul! Niște dulciuri și chiar și ceva bani. A fost un moment în care am zis: Wow! Chiar pot să câștig premii din tenis! Aveam doar nouă ani! Am semnat pe un an și mă bucur de acest moment. Primul obiectiv e să mă calific la Jocurile Olimpice și visul suprem e o medalie!

Sincer încerc să mă concentrez pe partea a doua și mai puțin pe cea de carantină, care va fi întradevăr destul de grea, adică să ieșim pe teren, unde o să avem spectatori, suntem liberi, ne plimbăm prin oraș…. Deci practic vom fi ca acum un an în condiții normale și pe asta mă concentrez ca să îmi dea putere. E greu, dar sincer nu mă gândesc atât de mult la vaccin, mă bucur că acem posibilitatea să jucăm turnee, iar carantina o văd doar ca pe un lucru necesar.

Prima jumătate a anului viitor va fi probabil similară ca cea de anul ăsta, din punct de vedere al condițiilor și restricțiilor. Va fi un turneu înainte de Australian Open, încă nu s-a definitivat calendarul”, a completat Raluca Olaru.