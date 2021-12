Pensiile întârzie cu două zile în luna ianuarie. Anunţul făcut de Poşta Română

Poșta Română a explicat întârzierea prin faptul că banii pentru drepturile sociale îi va primi începând cu 4 ianuarie, lucru obișnuit, deja, la fiecare început de an.

Astfel, pensiile se vor aduce la domiciliu în intervalul 6-17 ianuarie 2022, iar la ghişeele subunităţilor poştale până la data de 19 ianuarie 2022.

Poșta Română: ”Într-o lună obișnuită, primim prima parte a banilor de pensii cu trei zile înainte”

”Compania Naţională Poşta Română informează că, în luna ianuarie, distribuirea pensiilor se va decala cu două zile.

ADVERTISEMENT

Acest lucru se explică prin faptul că banii pentru drepturile sociale vor fi viraţi în conturile Poştei Române începând cu 4 ianuarie, aşa cum se întâmplă la fiecare început de an”, .

Poșta Română a mai precizat că, de obicei, primește banii pentru pensii cu trei zile înainte de prima zi lucrătoare a lunii în care acest venit ajunge către pensionari.

ADVERTISEMENT

”Într-o lună obișnuită, Poșta Română primește prima parte a banilor de pensii cu trei zile înainte de prima zi lucrătoare a lunii în care pensiile sunt livrate. Partenerii noștri de la Casa Națională de Pensii Publice vor vira contravaloarea drepturilor de protecție socială, în conturile Poștei Române, cu o decalare de câteva zile, ca la orice început de an. Transformarea acestora în cash și distribuirea în gențile fiecărui factor poștal durează aproximativ trei zile. Astfel, calendarul de achitare a pensiilor din sistemul public de pensii (pensii de asigurări sociale de stat, agricultori, veterani de război, văduve și văduve de război, IOVR) va fi următorul:

la domiciliu: în perioada 6 – 17 ianuarie 2022;

la ghișeele subunităților poștale: până în data de 19 ianuarie 2022”, a mai precizat Poșta Română.

ADVERTISEMENT

Pensiile vor sosi cu întârziere în ianuarie 2022, dar mai mari. Cum se vor majora de anul viitor

De asemenea, în urmă cu câteva zile, așa cum s-a promis și cum este prevăzut, de altfel, în

”Ne ținem de cuvânt! Acum, în Ajun de Crăciun, vreau să-i asigur pe părinții și bunicii noștri că, în luna ianuarie, pensiile se vor plăti la noile valori majorate”, a scris Marius Budăi pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

Drept urmare, s-a început și tipărirea taloanelor de pensii, a mai precizat ministrul.

”Se tipăresc taloanele de pensie aferente lunii ianuarie a anului 2022, care conțin mărirea pensiei minime, cu 25%, la 1.000 de lei, mărirea valorii punctului de pensie la 1.586 de lei, dar și acordarea ajutorului financiar pentru seniorii României care au valoarea pensiei mai mică sau egală cu 1.600 de lei, până la concurența sumei de 2.200 de lei!”, a mai scris ministrul muncii.

Concret, din ianuarie, pensiile de 800 lei se vor mări la 1000 de lei, iar punctul de pensie va crește de la 1442 lei la 1586 lei.

ADVERTISEMENT

”Avem pensia minimă majorată cu 25% de la 800 de lei la 1.000 de lei şi valoarea punctului majorat de la 1.442 la 1.586.

Am vrut să se vadă tipărit şi pe acel cupon din luna ianuarie şi sprijinul financiar pe care îl acordăm seniorilor acestei ţări care au pensia mai mică sau egală cu 1.600 de lei.

Am preferat să fac acest lucru pentru că am auzit de atacul USR la CCR şi am auzi mulţi seniori întrebându-se dacă vor ma primi majorările în ianuarie sau chiar părinții pentru copiii lor la alocație, sau persoane cu dizabilități”, a mai clarificat Marius Budăi la Antena 3.