Înțelegerea secretă pe care a avut-o Alin și Maluma Marcel la Insula Iubirii. “Nu mă ating de ea, nu o sărut”

Când Maria de la Insula Iubirii s-a apropiat de Alin, ispita a făcut un gest neașteptat. În loc să profite de situație, Alin i-a promis lui Marcel că nu va trece anumite limite cu Maria. Cei doi au avut o discuție bărbătească ce s-a încheiat cu o promisiune din partea lui Alin.

La începutul emisiunii, toată lumea credea că Maria și Marcel vor forma un cuplu deoarece petreceau foarte mult timp împreună. Marcel, cunoscut și ca Îi făcea ochi dulci non-stop, iar gesturile lui romantice au topit inimile fanilor.

Dar, spre surprinderea tuturor, Maria a dat lovitura fatală și s-a reorientat spre Alin Simoiu, . Alin a răspuns interesului Mariei, pentru că asta era treaba lui în emisiune – să fie o ispită.

„Sunt om, se poate întâmpla să mă atașez și să se creeze o conexiune cum a fost anul trecut cu Bianca. Nu am știut cine va fi anul acesta, ce cupluri vor veni și dacă pot să fiu la fel de bun cum am fost și anul trecut. Așa că m-am adaptat în rolul de ispită.

Eu nu m-am băgat peste Marcel. Nu am plecat de acasă cu gândul să mă îndrăgostesc, nu asta e tema emisiunii. Se poate întâmpla, nimic de spus”, a povestit Alin Simoiu, în podcastul lui Dorian Popa, conform

Alin i-a făcut o promisiune lui Marcel, legat de Maria

Chiar dacă Maria l-a ales pe el, Alin a încercat să păstreze un echilibru între rolul lui în emisiune și respectul pentru sentimentele lui Marcel. Înainte să se apropie prea mult de blondină, Alin a stat de vorbă cu Marcel ca de la bărbat la bărbat. Știa că Maluma ținea la Maria și nu voia să-l rănească, așa că i-a făcut o promisiune:

„După ce am văzut că Maria vine către mine, am încercat să discut cu Marcel și să îi spun că acolo nu este jocul nostru, este al lor, adică este alegerea lor către cine să se îndrepte. Era prea târziu pentru el, el deja se implicase emoțional, era atașat. Discuțiile pe care le aveau ei erau tot timpul retrase. Pe parcurs, în casă, se vorbea și am văzut, de fapt, conexiunea lor care era mult mai apropiată decât o vedeam eu.

Știind că Iustina se va retrage, m-am dus către Maria. Am discutat cu Marcel și i-am făcut să înțeleagă că ceea ce fac eu este un rol. Ba mai mult de atât, eu am spus așa: „Îți promit, Marcel, pentru că tu ești atașat și ții la ea, se vede clar, că nu o să mă ating de ea. Îmi fac rolul fără să o ating și fără să o sărut”, a mai declarat acesta, conform sursei.