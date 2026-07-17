Inteligența Artificială s-a pus de acord: Cine va câștiga finala Cupei Mondiale Spania – Argentina. O echipă e favorită uriașă

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Calculele hârtiei și analizele specialiștilor au fost date peste cap în careul de ași de la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada. Franța vs Anglia va fi doar finala mică a turneului. Marea finală a Cupei Mondiale de duminică, 19 iulie, de la New York, va fi Spania – Argentina. Inteligența Artificială a analizat ultimul act de peste ocean și a dat verdictul.

Spania vs Argentina, finala perfectă de la Cupa Mondială 2026

Campionatul Mondial 2026 a ajuns la final. După peste 100 de meciuri jucate în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, sita a cernut și cele mai bune două echipe de pe planetă au ajuns în ultimul act. Spania și Argentina se vor întâlni în ultimul act duminică, 19 iulie 2026, pe arena MetLife, în East Rutherford, New Jersey, lângă New York City. Partida așteptată de o întreagă planetă începe de la ora 22.00 (ora României).

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La o primă analiză a finalei, raportată la ceea ce s-a întâmplat până acum în turneu, implicit în semifinale, naționala din Europa pare ușor favorită. Spania lui Luis de la Fuente (65 de ani) domină fotbalul de pe ”bătrânul continent” în ultimii ani. Astfel, pentru ”Furia Roja”, aceasta este a patra finală majoră din ultimii 3 ani: 2023 – finala UEFA Nations League, 2024 – finala EURO, 2025 – finala UEFA Nations League.

. După câștigarea Cupei Mondiale din Qatar 2022, echipa lui Lionel Scaloni (48 de ani) și-a consolidat statutul de forță la nivel mondial. Astfel, în 2024 a urmat Copa America, iar acum din nou o finală la Campionatul Mondial. Putem spune, fără dubii, că avem o finală perfectă. De altfel, cele două naționale trebuiau să joace, în martie 2026, și ”Finalissima”. Este vorba de meciul care opune campioana Europei și campioana Americii de Sud. Duelul s-a anulat din cauza războiului din Iran.

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Cine va câștiga Cupa Mondială? Inteligența Artificială a dat verdictul: naționala favorită din finală

Nimeni și nimic nu mai poate amâna sau anula . Toată planeta se întreabă cine va câștiga Cupa Mondială. Cu câteva zile înainte de marele meci, 15 dintre cele mai populare modele de Inteligență Artificială (AI) au fost folosite pentru a estima rezultatul Cupei Mondiale.

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Analiza, realizată de cei de la , a luat în calcul datele disponibile despre cele două finaliste și a concluzionat că una dintre ele are cele mai mari șanse să cucerească trofeul. Potrivit predicțiilor, Spania este favorită la câștigarea Cupei Mondiale. Naționala din Europa este indicată drept viitoarea campioană de 13 dintre cele 15 programe analizate.

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🇪🇸 Spain vs 🇦🇷 Argentina ⚽ FIFA World Cup 2026 Final AI Predictions of Winner 🏆 1. ChatGPT → 🇪🇸 Spain 2–1 🇦🇷 Argentina 2. Gemini → 🇪🇸 Spain 2–0 🇦🇷 Argentina 3. Claude → 🇪🇸 Spain 1–0 🇦🇷 Argentina 4. Grok → 🇪🇸 Spain 2–1 🇦🇷 Argentina 5. Perplexity → 🇪🇸 Spain to win 6.… — World of StatHistics (@Stat_Cult)

Printre acestea se numără ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, DeepSeek, Le Chat, Anazon Nova și Qwen. Doar două programe de AI, Nemotrom și IBM watsonx Assistant, au spus că naționala din America de Sud își va apăra titlul mondial cucerit în urmă cu patru ani, în Qatar.

Care este cel mai probabil scor anticipat de AI în finala CM 2026 Spania – Argentina

Spania s-a impus în semifinale cu 2-0 în fața Franței, în timp ce Argentina, într-un duel dramatic, s-a impus cu 2-1 cu Anglia, după ce timp de 85 de minute europenii s-au aflat la conducere. Pentru ultimul act, cele mai multe modele AI indică faptul că ibericii vor marca două goluri contra Argentinei.

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Cel mai întâlnit scor este cel de ”2-1”. ChatGPT, Grok, GLM și Meta AI indică acest scor strâns. Alții, ca Gemini, Qwen și Microsoft Copilot merg pe un mai clar 2-0. Un singur model, Mistral, este de părere că meciul va ajunge la penalty-uri. Acolo, tot Spania se va impune.