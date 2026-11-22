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Inteligența artificială a făcut calculele la play-off după cele mai importante meciuri din etapa a 16-a a sezonului regulat. Vești uriașe pentru Universitatea Craiova și vești rele pentru FCSB.

Pe ce loc va termina FCSB în viziunea lui Gigi Becali

Gigi Becali și-a luat gândul de la titlul de campion, după ce FCSB a pierdut teren în cursa pentru primele locuri din SuperLiga. Latifundiarul din Pipera vede diferența de puncte față de rivale drept una greu de recuperat și crede că formația sa va încheia sezonul pe poziția a 5-a.

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„Nu ai cum să le ajungi pe Craiova, Dinamo, Rapid și U Cluj. Sunt prea multe puncte. O să terminăm probabil pe locul 5. Așa cred eu. Nu mi-e teamă că nu intrăm în play-off. Corvinul e acolo. O să aduc jucători. O să fie altceva. Mai bine mă las de fotbal”, a declarat Gigi Becali la .

Inteligența artificială a dat verdictul după ultimele rezultate din SuperLiga. Universitatea Craiova, favorită clară la primul loc

Universitatea Craiova este marea câștigătoare a ultimelor calcule realizate de Football Meets Data. Oltenii au ajuns la 36 de puncte și sunt considerați principalii favoriți să termine sezonul regulat pe prima poziție.

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Conform simulărilor publicate pe 22 noiembrie 2026, Universitatea Craiova are 62,2% șanse să încheie sezonul regulat pe primul loc, un procent net superior celui înregistrat de urmăritoarele sale. Mai mult, formația din Bănie are o probabilitate de 99,95% să se califice în play-off, în timp ce șansele de a termina în primele trei poziții sunt evaluate la 93,2%. În etapa a 16-a,

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, ocupă locul secund în calculele pentru a intra de pe locul 1 în play-off. „Câinii” au 17% șanse să termine pe primul loc sezonul regulat, însă calificarea în play-off pare aproape sigură, cu o probabilitate de 98,6%. Rapid are doar 8,7% șanse la prima poziție, în timp ce Universitatea Cluj este cotată cu 9,3%. Cele două formații au șanse foarte mari să ajungă în play-off: 95,9%, respectiv 93,4%.

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Verdict devastator pentru FCSB! Echipa lui Gigi Becali, șanse uriașe să joace în play-out

Situația este mult mai complicată pentru FCSB. După , roș-albaștrii au ajuns la 22 de puncte, iar inteligența artificială nu le oferă prea multe motive de optimism.

FCSB are doar 26,1% șanse să prindă play-off-ul, în timp ce probabilitatea de a evolua în play-out este de 73,9%. Mai mult, echipa lui Laurențiu Reghecampf are numai 0,4% șanse să încheie sezonul regulat pe prima poziție.

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Nici CFR Cluj nu stă prea bine în simulările realizate de inteligența artificială. Ardelenii au 30,2% șanse să intre în primele șase echipe și 69,8% să ajungă în play-out.

În schimb, Petrolul Ploiești, care a învins-o, din nou, pe Dinamo, are o probabilitate de 75,7% să se califice în play-off. Corvinul Hunedoara (35,6%) și Farul Constanța (30%) se află, de asemenea, în lupta pentru un loc în primele șase. La polul opus, FC Voluntari și Csikszereda sunt considerate aproape sigure de participarea în play-out, cu probabilități de 99,99%, respectiv 99,98%.