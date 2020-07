Inter a acceptat oferta Barcelonei pentru Lautaro Martinez! În ce condiţii se va face transferul

Barcelona caută de mai multe sezoane un om care să fie ghimpele din coasta apărărilor adverse, care să aibă abilitatea de trimite mingea în poartă din orice poziţie. Cum nu a găsit acel jucător, uruguayanul Luis Suarez a continuat să fie partenerul lui Leo Messi din atac, pentru că după plecarea lui Neymar nici Ousmane Dembele, nici Philippe Coutinho şi, acum, nici, Antoine Griezmann nu au izbutit să se impună pe Nou Camp.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În total, cei trei valorează o mică avere în privinţa banilor daţi de Barca pentru aducerea lor: 120 de milioane Dembele, 160 milioane, record de transfer al clubului, Coutinho şi 100 de milioane Griezmann. Total 380 de milioane euro. Un fiasco total.

Motiv pentru care, şi la sugestia lui Lionel Messi, factotumul din vestiarul blaugrana, oficialii catalani şi-au îndreptat atenţia spre compatriotul vedetei lor, argentinianul Lautaro Martinez, atacantul echipei Inter.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Inter acceptă propunerea Barcelonei pentru Lautaro Martinez

Milanezii au înţeles repede că va fi greu să se opună plecării jucătorului lor pe Nou Camp, mai ales că Martinez e fascinat de ideea de a fi coechipier cu Messi, însă au spus ferm că atacantul va fi transferat doar plătindu-se suma de 111 milioane din clauza de eliberare.

O sumă refuzată de Barcelona, care a motivat că valoarea acestei clauze nu este în concordanţă cu criza financiară provocată de COVID 19 şi că este fispusă să ofere 70 de milioane plus transferul fundaşului Junior Firpo, cotat la 41 de milioane.

ADVERTISEMENT

Iniţial, milanezii au respins soluţia propusă de catalani

Junior Firpo a fost adus în 2019 de la Betis Sevilla pentru 18 milioane euro şi e cel care declara pe vremea când era la echipa andaluză că l-ar omorî pe Leo Messi. Devenit coechipier cu Messi, Firpo nu a primit decât foarte rar vreo şansă de a juca şi varianta OK şi pentru el ar fi să plece.

Inter nu a primit favorabil propunerea Barcelonei, însă acum, spre final de campionat, poziţia oficialilor milanezi s-a schimbat radical în favoarea realizării transferului în condiţiile oferite de catalani, deoarece Lautaro Martinez, de când a fost ofertat de Barca, a uitat parcă drumul spre plasa porţilor adverse.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ce se întâmplă dacă rămâne Luis Suarez

În plus, Antonio Conte are o părere foarte bună despre Junior Firpo, pe care îl consideră un fundaş după tipicul său, agresiv şi foarte ofensiv, motiv pentru care este de acord cu venirea sub comanda sa.

Mutarea ar urma să fie oficializată la final de sezon. Singura problemă la Barcelona este faptul că Luis Suarez încă nu a anunţat oficial ce intenţionează, să se despartă de Barca sau să continue, pentru că dacă va rămâne va fi o problemă reală pentru Lautaro Martinez să câştige locul de titular.

ADVERTISEMENT