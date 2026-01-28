Inter a ajuns la mâna rezultatelor în Champions League, însă Cristi Chivu este încrezător: „Nu ne este frică!”

ADVERTISEMENT

Interul lui Cristi Chivu a avut faza ligii din Champions League împărțită în două perioade distincte: 4 meciuri accesibile și 4 meciuri dificile. Nerazzurri au obținut 12 puncte din primele patru meciuri și nici măcar unul din următoarele trei, iar calificarea în optimi ține de rezultatul din ultimul meci, contra Borussiei Dortmund, dar și de celelalte partide care se vor juca în paralel.

Inter nu mai este la mâna ei! Ce a spus Cristi Chivu înaintea meciului cu Borussia Dortmund

Dacă Inter și Cristi Chivu doresc să se califice direct în optimile Ligii Campionilor, primul lucru pe care trebuie să-l facă este să obțină cele trei puncte din duelul de pe Signal Iduna Park, contra Borussiei Dortmund. Formația milaneză nu a câștigat niciun meci contra adversarilor de top în acest sezon, iar aceasta ar fi o ocazie perfectă să o facă.

În acest moment, Inter se află pe locul 14 și are nevoie și ca jocul rezultatelor să fie în favoarea ei: „Vrem să fim competitivi, muncim pentru a crește și a ne ridica nivelul. Trebuie să acceptăm că suntem pe locul 14 în Liga Campionilor. Scopul nostru era să terminăm în primii opt, acum nu mai depinde doar de noi. Jucătorii sunt purtați de această mulțime incredibilă; au calitate și sunt buni la tranziții. Va trebui să fim pregătiți să înfruntăm orice. Nu ne este frică!”, a declarat Cristi Chivu înainte de partida ce îi poate aduce un loc direct în optimile competiției, conform .

Cum se poate califica Inter pe unul dintre primele 8 locuri

Misiunea lui Inter este destul de dificilă, deoarece mai întâi trebuie să-și asigure cele trei puncte din meciul cu Borussia Dortmund. Chiar și cu o victorie, nerazzurri trebuie să se uite și la celelalte meciuri, care se vor disputa în paralel.

De la ora 22:00 vor avea loc 18 partide în Champions League, iar faptul că doar două dintre echipele aflate peste Inter Milano se duelează în meci direct face misiunea lui Cristi Chivu și mai dificilă. Cu trei puncte în Germania, Inter ajunge la 15 puncte, însă are nevoie ca șase dintre echipele din fața ei să se încurce.

Printre formațiile pe care Inter le poate depăși în acest moment se regăsesc Atalanta, Atletico Madrid, Manchester City, Sporting Lisabona, Barcelona, Chelsea, Newcastle, PSG, Tottenham, Liverpool și Real Madrid. Șase dintre ele trebuie să pășească greșit, ținând cont că ultimele două nu mai pot fi ajunse în cazul unui egal. Singurele două echipe care au meci direct din această listă sunt PSG și Newcastle. În cazul unei victorii contra lui Dortmund, Inter va depăși cel puțin una dintre aceste două echipe sau chiar pe ambele în cazul în care cele două vor remiza.

Care este situația jucătorilor înainte de Borussia Dortmund – Inter Milano

Antrenorul român a anunțat că mijlocașul va face un test mâine, după care va afla pentru cât timp va lipsi: „Nicolò va avea un test mâine, dar nu pare a fi nimic grav; sper să fie doar o problemă de câteva zile. Lautaro, pe de altă parte, nu vrea niciodată să se odihnească. Și nu vrem să ne descurcăm niciodată fără el”, a explicat Chivu.

Antrenorul lui Inter este de părere că „Am pierdut meciuri în care meritam mai mult, cum ar fi împotriva lui Atlético Madrid și Liverpool. Este adevărat, nu am obținut mare lucru, dar această echipă a crescut mult mental în ultimele două luni. Sezoanele perfecte nu există; trebuie să ne îmbunătățim și să corectăm micile greșeli”, a conchis Cristi Chivu.