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Lumea fotbalului din Italia a rămas impresionată la începutul acestui sezon, chiar de fiul unui fost fotbalist de la FCSB. Este vorba despre Gustavo Varela (21 de ani), copilul fundașului Fernando Varela, din capul verde. Cifrele sale l-au adus în atenția cluburilor de top din țară și nu numai.

Inter a luat decizia în cazul transferului lui Gustavo Varela

Printre echipele interesate de mutarea lui Gustavo Varela se află și echipa antrenată de Cristi Chivu, Inter. ”Nerazzurrii” doresc să reușească mutarea portughezului în iarna acestui an, iar interesul este confirmat chiar de președintele clubului, ”Beppe” Marotta. Mai mult, Varela este atent urmărit de scouterii echipei de pe ”Giuseppe Meazza”.

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”Varela este un jucător pe care nu doar Inter îl place, ci multe echipe. Este firesc ca, având în vedere apropierea de Monza, directorul meu sportiv să meargă la aceste meciuri. Varela este o surpriză foarte frumoasă pentru Serie A”, a spus Giuseppe Marotta, potrivit .

Publicația italiană susține că ”nerazzurrii” au făcut o propunere pentru mutarea portughezului. Totuși, oficialul lui Inter are dreptate în legătură cu interesul ridicat asupra lui Gustavo Varela. , dar dorința unei mutări a apărut și peste granițe. lui Varela în această iarnă. În cursă a intrat și Barcelona, care încearcă să îl atragă pe Camp Nou.

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5.000.000 de euro este cota de piață a lui Gustavo Varela, conform

Benfica poate deturna transferul lui Gustavo Varela

Deși multe cluburi vor să obțină transferul fiului lui Fernando Varela, totul ar putea pica. Prima opțiune de transfer o are fostul său club, Benfica, care l-a vândut la Monza în vara acestui an. Trupa de pe Estadio da Luz a adăugat o clauză prin care poate să deturneze mutarea vârfului care a impresionat fotbalul italian.

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Pentru a-l coopta din nou pe Gustavo Varela, Benfica trebuie să ofere o sumă similară cu celelalte cluburi interesate. În acest caz, Monza nu are voie să accepte altă ofertă în afara celei a Benficăi. Rămâne de văzut dacă trupa lusitană va încerca să oprească transferul lui Varela la alt club de top de pe Bătrânul Continent.

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Gustavo Varela a ratat un singur meci în acest sezon, contra Parmei, din cauza problemelor medicale. Astfel, în cele 11 meciuri disputate în campionat, a marcat nu mai puțin de 11 goluri. În cazul în care adăugăm și duelul din Cupa Italiei, fotbalistul a depășit media de un gol per meci: 13 reușite în 12 partide.