Inter a pregătit 20 de milioane de euro pentru jucătorul rivalei din Serie A! Fotbalistul ar putea ajunge sub comanda lui Cristi Chivu în ianuarie

ADVERTISEMENT

În primă fază, conducerea lui Inter nu avea planuri mărețe pentru perioada de transferuri din iarnă, însă totul s-a schimbat după accidentarea suferită de Francesco Acerbi în partida pierdută contra lui Liverpool. Cristi Chivu are nevoie de întăriri în defensivă, iar „nerazzurrii” sunt pregătiți să achite 20 de milioane de euro în ianuarie pentru fundașul lui Lazio, Mario Gila.

Transfer de 20 de milioane de euro pentru Cristi Chivu? Pe cine vrea Inter să transfere în ianuarie

În contextul în care Francesco Acerbi va fi indisponibil, iar „veteranul” Stefan de Vrij nu pare să reprezinte o variantă pentru Cristi Chivu, Inter ar putea să transfere un fundaș central în perioada de mercato din iarnă. Conform presei din Italia, obiectivul vicecampioanei Europei este fundașul lui Lazio, Mario Gila. „Nevoile lui Inter s-ar putea alinia cu cele ale lui Lazio, deoarece clubul lui Claudio Lotito trebuie să vândă pentru a finanța următoarea perioadă de transferuri, pe care Maurizio Sarri o așteaptă încă din vară.

ADVERTISEMENT

Profilul pe care directorul sportiv al ‘nerrazzurilor’ a pus ochiul este cel al lui Mario Gila, 25 de ani, cu un salariu de 1.1 milioane de euro pe sezon. Fotbalistul este reprezentat de Alejandro Camano, agentul lui Lautaro Martinez, și a fost recomandat clubului și de către Simone Inzaghi în trecut. Negocierile pentru prelungirea contractului, care expiră în 2027, s-au blocat, deoarece acesta a solicitat o mărire de 500.000 de euro.

O ofertă de 20 milioane de euro ar fi suficientă pentru jucător, sumă accesibilă pentru Ausilio (n.r. directorul sportiv al lui Inter). Astfel, conducerea lui Inter i-ar oferi lui Chivu un fundaș central rapid, care poate juca într-un sistem cu patru fundași, acesta fiind obiectivul lui Inter din punctul de vedere al antrenorului”, au notat cei de la . După , Interul lui Cristi Chivu caută o nouă victorie în Serie A, , gruparea patronată de Dan Șucu.

ADVERTISEMENT

Cine este Mario Gila, fundașul dorit de Inter

Născut la Barcelona, Mario Gila a evoluat în academiile mai multor formații din Catalonia, printre care și Espanyol, înainte de a semna cu Real Madrid în 2018, la vârsta de 17 ani. Acesta a petrecut trei ani la formația secundă a „galacticilor”, iar în 2022 a debutat în La Liga, chiar într-o partidă contra lui Espanyol.

ADVERTISEMENT

În vara acelui an, Gila a părăsit-o pe Real, fiind achiziționat cu 6 milioane de euro de cei de la Lazio. După un prim sezon în care a evoluat puțin, fundașul spaniol a devenit un jucător de bază pentru formația din capitala Italiei. În cei trei ani și jumătate petrecuți la Lazio, Gila a strâns 98 de prezențe în toate competițiile, reușind să marcheze și două goluri. Fost internațional U21 al Spaniei, fundașul dorit de a fost convocat la prima reprezentativă în acest an de către selecționerul Luis de la Fuente, însă nu a debutat pentru „La Roja”.