„Inter a venit să ne omoare!”. Antonio Conte, mesaj tranșant după confruntarea cu Cristi Chivu

Napoli a oprit seria de 7 victorii consecutive ale lui Inter. Campioana en-titre a Italiei s-a impus cu scorul de 3-1 și a urcat pe primul loc în ierarhia din Seria A. Ce a transmis Antonio Conte la finalul partidei.

Antonio Conte s-a temut de meciul cu Inter

La scurt timp după fluierul final din Napoli – Inter 3-1, Antonio Conte a mărturisit faptul că s-a temut de duelul cu formația pregătită de Cristi Chivu. Antrenorul italian susține că „nerazzurri” au cel mai bun lot din campionatul italian, iar forma bună a rivalilor l-au speriat.

Totodată, Conte a amintit de cele de dinainte de duel și a transmis că „Inter a venit să îi omoare”, în sensul în care .

„Am întâlnit o echipa foarte bună, cea mai bună din Italia. Nu ajungi în finala Champions de doua ori la rând întâmplător. Lotul lor e peste toate.

Am câștigat însă cu toate dificultățile acestui început de an, cu accidentări importante. Avem mai multe accidentări decât ar putea exista. Inter a venit să ne omoare definitiv. Aveau o serie fantastică, iar noi două eșecuri la rând, dar noi nu vrem să murim și am făcut un meci excelent”, a declarat Antonio Conte.

Conte, atac la conducerea lui Inter

În continuare, Antonio Conte s-a arătat foarte dezamăgit de faptul că Giuseppe Marotta a ieșit să vorbească la final despre arbitrajul din Napoli – Inter. Antrenorul napoletanilor susține că el nu a permis niciodată așa ceva și nu e deloc profesionist ce s-a întâmplat.

„Diferența dintre Napoli și Inter este că ei trimit președintele, aici trebuie să vorbesc eu. Cred că ei trebuie sa se gândească de ce au pierdut, nu de penalty. Este total nociv să vorbești de așa ceva, să găsești alibiuri jucătorilor.

Să vina președintele să spună așa ceva e aiurea. Lasă-i pe cei care fac meciul să vorbească, nu e corect să vorbească președintele. Eu nu am permis vreodată unui președinte pe care l-am avut să vina ca tata să mă apere”, a mai spus Antonio Conte.

Pe ce loc se află Inter după înfrângerea cu Napoli

Napoli a oprit seria extrem de bună a lui Inter și a urcat pe primul loc în Seria A după victorie. De cealaltă parte, elevii pregătiți de Cristi Chivu au căzut pe locul patru în ierarhie, însă sunt la doar trei puncte de liderul care i-a bătut în meciul direct.

În meciul următor din campionat, Inter Milano va primi vizita lui Fiorentina, pe 29 octombrie. În timp ce echipa pregătită de Antonio Conta se va deplasa pe terenul lui Lecce, pe 28 octombrie.