Inter – Atalanta, live video în etapa a 29-a din Serie A. Cum ar putea arăta echipa lui Cristi Chivu

ADVERTISEMENT

aduce un duel de Champions League, între Inter și Atalanta, două formații care au fost anul acesta angrenate în cea mai tare competiție intercluburi din lume. Toate informațiile esențiale despre meci le puteți găsi aici.

Inter – Atalanta, sâmbătă, ora 16:00. Evită criza formația lui Chivu?

Formația antrenată de Cristi Chivu vine după un eșec, 0-1, în Derby Della Madonnina, și caută să evite un nou rezultat negativ, mai ales că distanța față de rivala AC Milan se poate micșora, iar finalul de sezon să fie unul cu probleme pentru nerazzurri. În acest moment, cei de la Inter păstrează un avans de 7 puncte față de locul 2, însă sunt într-o situație delicată din cauza formei proaste.

ADVERTISEMENT

Eliminați din Champions League de , elevii lui Cristi Chivu caută să realizeze eventul în Italia, iar pentru asta vor fi nevoiți să-și arate valoarea la duelul cu Atalanta, din runda cu numărul 29 a Serie A. Adversara lui Inter vine după un rezultat dezastruos în Liga Campionilor, un eșec, 1-6, pe teren propriu, în fața celor de la Bayern Munchen.

În partida tur dintre Atalanta și Inter, gruparea din Bergamo a fost învinsă de Cristi Chivu, 1-0, după un gol ce a purtat semnătura lui Lautaro Martinez. Totuși, atacantul argentinian este accidentat și nu va putea să fie pe teren pentru echipa sa, ceea ce oferă un avantaj celor de la Atalanta.

ADVERTISEMENT

Cum ar putea să arate echipa lui Inter cu Atalanta. Revine Denzel Dumfries în primul 11 pentru trupa lui Cristi Chivu

Cei de la Inter s-au bucurat recent de revenirea lui Denzel Dumfries, cel care în sezonul trecut a fost un om de bază în planurile lui Simone Inzaghi. Și Cristi Chivu a contat pe jucătorul batav, care însă din cauza unor probleme medicale a lipsit mai multe luni.

ADVERTISEMENT

Astfel, pentru cei de la Inter banda dreaptă a fost acoperită în majoritatea partidelor de către Luis Henrique, cel care a fost însă aspru criticat pentru evoluțiile sale. Acum, la partida cu Atalanta, e așteptată revenirea lui Dumfries în primul 11.

Inter XI vs Atalanta: Sommer – Bisseck, Akanji, Augusto – Dumfries, Calhanoglu, Zielinkski, Barella, Dimarco – Thuram, Esposito

Ce a spus Chivu după meciul cu Milan

Cristi Chivu nu s-a ferit să-și critice jucătorii la finalul partidei pierdute cu AC Milan.

ADVERTISEMENT

„Am avut o primă repriză modestă, în care am și primit gol. În partea a doua am turat motoarele și am încercat să jucăm mai bine. Am avut câteva ocazii, apoi am încercat să le desfacem blocul defensiv foarte jos, schimbând și sistemul de joc, dar nu am reușit să egalăm.

Am fost impreciși. Am ajuns în flancuri fără a avea o ocazie clară, o minge descoperită pe care să o centrăm. Centrările noastre au devenit o țintă ușoară pentru fundașii lor, pentru că nu am reușit niciodată să anticipăm și să lovim mingea.

Dar repet, a fost o primă repriză slabă, fără dinamism.Ei ne-au așteptat grupați în defensivă, mizând pe contraatac. Trebuie să ridicăm nivelul, continuând să facem lucrurile bune pe care le-am realizat până acum”, a spus Chivu.