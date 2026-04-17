Sport

Inter – Cagliari, live video în etapa 33 din Serie A. Cristi Chivu poate face un nou pas către titlu

Inter joacă în etapa a 33-a pe teren propriu cu Cagliari. Vezi pe Fanatik.ro toate informațiile despre meciul echipei lui Cristi Chivu.
FANATIK
17.04.2026 | 18:06
ULTIMA ORĂ
Serie A, etapa 33: Inter - Cagliari, live video. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Inter Milan mărșăluiește către titlu în Serie A după ce a obținut o victorie fantastică runda trecută contra lui Como. Acum, echipa lui Cristi Chivu are un nou meci în față, pe teren propriu, pe care vrea să îl câștige pentru a pune alte puncte importante la zestre și să fie tot mai sigură de marea performanță: câștigarea unui nou Scudetto. Rămâi pe Fanatik.ro pentru toate detaliile.

Inter – Cagliari, în etapa 33 din Serie A. Un nou meci important pentru echipa lui Cristi Chivu

Un nou meci important pentru Cristi Chivu și Inter în Italia este programat vineri, 17 aprilie, de la 21:45. „Nerazzurrii” vin după un succes cu multe goluri în fața celor de la Como, pe care i-au învins cu 4-3. Cagliari, fosta echipă a lui Răzvan Marin, vine și ea după un succes, însă nu la fel de grandios (1-0 cu Cremonese). Echipa lui Cristi Chivu vrea o nouă victorie pentru a se menține la distanță de Napoli, locul 2, care a învins AC Milan cu 1-0 etapa trecută.

ADVERTISEMENT

Clasament Serie A înainte de Inter – Cagliari

Înaintea acestui duel, diferența dintre cele două echipe în clasament este de 42 de puncte în favoarea trupei lui Cristi Chivu. Totul se poate schimba după confruntarea directă, diferența urmând fie să crească, fie să se reducă. Iată ierarhia din Serie A:

Clasament în Serie A înainte de etapa 33

Istoricul meciurilor Inter – Cagliari. Statistică oficială

Din ultimele 5 întâlniri directe în Serie A, Inter a ieșit învingătoare în 4 dintre acestea. Iată ce scoruri au fost înregistrate la precedentele partide dintre cele două echipe:

ADVERTISEMENT
  • Cagliari – Inter 0-2 (27 septembrie 2025)
  • Inter – Cagliari 3-1 (12 aprilie 2025)
  • Cagliari – Inter 0-3 (28 decembrie 2024)
  • Inter – Cagliari 2-2 (14 aprilie 2024)
  • Cagliari – Inter 0-2 (28 martie 2023)

Unde se vede la TV Inter – Cagliari, în etapa 33 din Serie A

Inter – Cagliari este un meci pe care microbiștii nu trebuie să îl rateze. Acesta poate fi vizionat online pe Digi Online dacă ai conexiune de internet de la Digi, Prima Play și Orange TV Go, platforme de streaming care necesită abonament. Posturile TV care vor transmite partida sunt Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

ADVERTISEMENT
Aplicații și site-uri oficiale unde poți urmări scorul live

Pentru pasionații care nu pot urmări meciul la TV sau online, aflați că scorurile live sunt disponibile și pe aplicațiile de specialitate Flashscore sau Sofascore. Totodată, puteți afla scorurile în timp real și pe rețelele de Social Media ale echipelor, dar și pe Fanatik.ro.

ADVERTISEMENT

Cote pariuri Inter – Cagliari

Datorită poziției din clasament, Inter are prima șansă în acest meci, cota pentru ca echipa lui Cristi Chivu să se impună fiind 1.22. Un eventual succes al oaspeților este cotat cu 13.00, în timp ce o remiză a primit cota de 6.80. Cei care vor să mizeze pe goluri pot selecta fie „ambele echipe marchează: Da”, cu o cotă de 2.27, fie varianta „peste 1.5 goluri”, care are o cotă de 1.18.

Live Blog: Urmărește în timp real Inter – Cagliari, Serie A, etapa 33

FANATIK te ține la curent cu ceea ce se întâmplă la Inter – Cagliari în etapa 33 din Serie A. Toate rezultatele, clasamentul actualizat și multe alte informații sunt pe site-ul nostru. Puteți urmări în format live text totul pentru a fi în permanență informat. La final, poți afla și ce au avut de spus Cristi Chivu, Pisacane Fabio dar și fotbaliștii celor două echipe.

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
