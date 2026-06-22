Inter, campioană și la bani în Serie A! Ce sumă și-a asigurat echipa lui Cristi Chivu din drepturile TV

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Inter a câștigat titlul și Cupa Italiei în primul sezon al lui Cristi Chivu (45 de ani) la cârma echipei, iar rezultatele de pe gazon, combinate și cu alți factori, au adus „nerazzurrilor” aproape 82 de milioane de euro din drepturile TV. Presa din Italia a dezvăluit întreaga ierarhie, iar Inter este pe primul loc, în timp ce Genoa lui Dan Șucu se află în a doua jumătate a clasamentului.

Ce sumă și-a asigurat Interul lui Cristi Chivu din drepturile TV după ce a luat titlul

Serie A a distribuit 897 de milioane de euro echipelor participante în sezonul 2025-2026 din drepturile TV, puțin sub cele 900 de milioane acordate în stagiunea anterioară. Inter și-a asigurat aproape 10% din această sumă, mai exact 81.980.000 de euro, fiind lider detașat din acest punct de vedere, cu peste 10 milioane în fața rivalilor de la AC Milan, conform .

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, însă și-au asigurat o sumă consistentă, 71.5 milioane, un element important în cazul lor fiind prezența fanilor pe stadion. Podiumul este completat de Napoli, cu 67.02 milioane, iar în clasament urmează AS Roma (64.5 milioane) și Juventus (63.3 milioane). .

Cum sunt repartizate drepturile TV în Serie A

50% împărțite în mod egal între toate cluburile

28% pe baza rezultatelor sportive (11.2% legate de clasamentul ultimului campionat, 2.8% legate de punctele acumulate în ultimul campionat, 9.33% legate de ultimele 5 campionate anterioare celui din urmă și 4.67% legate de rezultatele istorice)

22% pe baza rădăcinilor sociale (dintre care 1.1% legate de timpul de joc al tinerilor fotbaliști, 12.54% legate de audiențele de pe stadioane și 8.36% legate de audiența TV).

Ce loc ocupă Genoa lui Dan Șucu în clasamentul banilor obținuți din drepturi TV

Genoa, gruparea patronată de Dan Șucu, a obținut 37.730.000 de euro din drepturile TV, fiind pe locul 12 din Serie A din acest punct de vedere. „Grifonii” au avut emoții cu retrogradarea în prima parte a sezonului, însă echipa s-a redresat după numirea lui Daniele De Rossi pe bancă și a terminat stagiunea pe locul 16.

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În subsolul ierarhiei privind sumele obținute din drepturi TV se află Parma, cu 29.8 milioane, Cremonese, cu 25.8 milioane, și Pisa, cu 24.5 milioane. Formația la care evoluează internaționalul român Marius Marin a terminat pe ultimul loc și din punct de vedere fotbalistic și a retrogradat în Serie B.