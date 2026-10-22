Inter Club d’Escaldes – U Craiova, LIVE în Conference League, etapa 2. Ai toate detaliile despre cel de-al doilea meci al oltenilor în faza principală din a 3-a competiție oferită de UEFA

ADVERTISEMENT

Meciul Inter Club d’Escaldes – U Craiova, contând pentru etapa 2 din UEFA Conference League, se joacă joi, 22 octombrie, de la ora 19:45, pe „Estadi Comunal d’Andorra la Vella”. Campioana României pleacă cu mari speranțe în această nouă aventură din faza grupei principale a competiției, după ce în sezonul trecut a ratat în minutul 90+15 calificarea în fazele eliminatorii. Elevii lui Filipe Coelho vor categoric victoria în acest al doilea meci european.

Inter Club d’Escaldes – U Craiova, live în etapa 2 de Conference League

Întâlnirea dintre andorranii de la Inter Club d’Escaldes și Universitatea Craiova poate fi urmărită live text pe site-ul FANATIK. Va fi un meci așteptat cu sufletul la gură de suporterii români, dornici de rezultate pe plan european. Formația adversă ne este foarte bine cunoscută, după ce anul trecut în preliminariile Champions League. Adversarii reprezentantei României vin după un succes în campionatul intern, unde .

ADVERTISEMENT

Cine arbitrează Inter Club d’Escaldes – U Craiova. Brigadă care a fost delegată

Oltenii vor fi arbitrați pentru prima dată în cupele europene de un grec. programată joi, de la ora 19:45, pe arena Estadi FAF din Encamp. Andreas Fotopoulos şi Konstantinos Staikos vor avea rolul de asistenți, în timp ce al patrulea oficial a fost desemnat Dimitrios Moschou. Arbitru video a fost nominalizat Ioannis Papadopoulos, iar Stefanos Koumparakis va fi arbitru asistent video.

Cine transmite la TV meciul Inter Club d’Escaldes – Universitatea Craiova, din etapa 2 de Conference League

În sezonul european 2026 – 2027, cele două mari televiziuni cu profil sportiv, Digi Sport și Prima Sport, dețin împreună drepturile pentru UEFA Conference League în România. Meciurile celor de la Universitatea Craiova sunt transmise de ambele posturi. precum și pe site-ul și în aplicația Digi Sport (exclusiv pentru abonații Digi România aflați pe teritoriul țării), dar și pe platforma de streaming PrimaPlay.ro.

ADVERTISEMENT

Programul Universității Craiova în Conference League

Încă de la finalul verii calendaristice 2026, UEFA a anunțat oficial programul fazei grupelor din Conference League. Campioana României, unica reprezentantă a SuperLigii din întrecerile continentale încă în competiție, a deschis balul european cu spaniolii de la Getafe, cu care au obținut doar o remiză. Iată, mai jos, programul oltenilor în grupa de Conference League:

ADVERTISEMENT

5 noiembrie 22:00 Universitatea Craiova – KF Egnatia

26 noiembrie 19:45 Brighton – Universitatea Craiova

10 decembrie 17:30 FC Kairat Almaty – Universitatea Craiova

17 decembrie 22:00 Universitatea Craiova – FC Copenhaga

Cum se califică U Craiova mai departe în fazele eliminatorii din Conference League

În sezonul 2025 – 2026 din Conference League, „Știința” avea nevoie de doar un punct la Atena, cu AEK, pentru a nu rata top 24 și calificarea mai departe. Universitatea a început excelent meciul din Grecia, însă evoluția ulterioară a partidei a fost contra formației din Bănie. Luka Jovic a marcat golul victorie lui AEK în minutul 90+15, iar echipa lui FIlipe Coelho a părăsit UEFA Conference League, clasându-se pe locul 25, prima sub linie.

ADVERTISEMENT

Regulile de calificare în fazele eliminatorii ale Conference League sunt simple. Cele 36 de echipe fac parte dintr-o grupă unică. Fiecare joacă 6 meciuri (3 acasă și 3 în deplasare) împotriva a 6 adversari diferiți. La finalul celor 6 etape, locurile 1 – 8 se califică direct în optimile de finală. Echipele de pe 9 – 24 se califică în play-off-urile fazei eliminatorii. Ele se joacă tur-retur în februarie 2027. Câștigătoarele merg în optimi. Locurile 25 – 36 sunt eliminate din competiție.

Cote pariuri Inter Club d’Escaldes – U Craiova în Conference League

Inter Club d’Escaldes – U Craiova reprezintă o variantă bună de luat în seamă când vine vorba de pariuri sportive. Gazdele pleacă din postură de outsider, cu o cotă de 5,30 la victorie. Universitatea Craiova, deși este formația oaspete, are șansele mai mari să se impună, cota oltenilor pentru un succes fiind 1,62. Remiza a primit cota de 4.00.

ADVERTISEMENT

Live Blog: Urmărește în timp real Inter Club d’Escaldes – U Craiova, meci din etapa 2 de Conference League

FANATIK îți aduce, în timp real, toate informațiile despre partida Inter Club d’Escaldes – U Craiova. De asemenea, în paralel, aveți parte de rezultatele din celelalte partide de Conference League și clasamentul actualizat. Toate datele sunt pe FANATIK.ro. La finalul meciului din Bănie aveți toate declarațiile și reacțiile protagoniștilor: jucători, antrenori, conducători.