Inter, cu ochii pe fostul elev al lui Cristi Chivu de la Parma! „Nerazzurrii” au trimis un scouter pentru a-l urmări pe fotbalist

Inter are un parcurs bun sub comanda lui Cristi Chivu, dar „nerazzurrii” se gândesc deja la întărirea lotului pentru următorul sezon. Printre fotbaliștii urmăriți de vicecampioana Europei se numără mijlocașul spaniol Adrian Bernabe, jucător care a colaborat timp de câteva luni cu antrenorul român.

Inter îl urmărește pe fostul elev al lui Cristi Chivu de la Parma

Un scouter al lui Inter a fost prezent în tribunele stadionului „Ennio Tardini” la meciul Parma – Bologna 1-3, disputat pe 2 noiembrie în etapa a 10-a din Serie A. Conform , „misiunea” acestuia a fost să îl urmărească pe fostul elev al lui Cristi Chivu, Adrian Bernabe, care a reușit să deschidă scorul pentru gazde încă din minutul 1.

Spaniolul este văzut ca un potențial înlocuitor pentru Hakan Calhanoglu, în contextul în care mijlocașul albanez . Bernabe este apreciat de cei de la Inter pentru calitățile sale tehnice, însă un aspect care ar putea sta în calea transferului ar fi accidentările dese cu care se confruntă ibericul.

O altă variantă pentru rolul de „regista” ar fi mijlocașul sârb Aleksandar Stankovic, fotbalist vândut de Inter la Club Brugge în vara acestui an pentru 9.5 milioane de euro. În cazul în care „nerazzurrii” vor dori să îl readucă la echipă, există o clauză în contract, conform căreia gruparea italiană va avea oportunitatea să facă acest lucru, în schimbul sumei de 23 de milioane de euro în 2026 sau 25 de milioane în 2027. Aleksandar este fiul legendei lui Inter, Dejan Stankovic.

Cine este Adrian Bernabe

Născut la Barcelona pe 26 mai 2001, Adrian Bernabe a început fotbalul la Espanyol, înainte de a face pasul la marea rivală FC Barcelona. După patru ani petrecuți în „La Masia” și alți trei în academia lui Manchester City, spaniolul a semnat cu Parma în 2021, devenind instant un jucător important.

În total, acesta a strâns 120 de prezențe pentru gruparea italiană în toate competițiile, marcând 17 goluri și oferind 10 pase decisive. Timp de mai multe sezoane, spaniolul i-a avut ca și coechipieri pe și Valentin Mihăilă, evoluând în 88 de meciuri alături de actualul jucător al lui PSV, cu care a colaborat direct la nu mai puțin de 7 reușite.

Sub comanda lui Cristi Chivu, Adrian Bernabe a evoluat în opt partide, reușind să marcheze un gol și să ofere o pasă decisivă. Golul a fost marcat chiar în remiza cu Inter, 2-2, iar assist-ul a sosit la reușita decisivă a lui Jakub Ondrejka din victoria cu Atalanta, 3-2 în ultima etapă, rezultat prin care Parma și-a asigurat menținerea în Serie A.

