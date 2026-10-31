„Inter de nerecunoscut!”. Presa din Italia a răbufnit la adresa lui Cristi Chivu după înfrângerea cu AC Milan

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Cristi Chivu a cedat, încă o dată, împotriva marii rivale și Inter a pierdut primul loc în Serie A. , iar echipa Românului a fost instant analizată de presa din Italia. Nu au lipsit criticile la adresa lui Chivu și a elevilor săi.

Presa din Italia a reacționat imediat după AC Milan – Inter 3-1

Nici a 4-a oară nu a fost cu noroc pentru Cristi Chivu. Românul a pierdut „Derby della Madonnina”. AC Milan a învins-o pe Inter cu 3-1 în seara zilei de sâmbătă, 31 octombrie, într-un duel din etapa 10 din Serie A, din fotbal. De când a preluat-o pe Inter, la startul sezonului trecut, Cristi Chivu nu a câștigat nicio întâlnire cu marea rivală, fie că a fost vorba de meciurile din campionat sau amicalul din vară. Presa din Italia a reacționat imediat după succesul „Diavolilor”, care au reușit să le strice seara rivalilor și, mai ales, i-au făcut să piardă prima poziție în clasament. „Derby-ul lui Milano: 3-1 împotriva unui Inter de nerecunoscut, prima înfrângere a lui Chivu în Serie A în acest sezon”, au titrat , care au scris despre Cristi Chivu că: „A fost o surpriză. A trecut de jumătatea meciului fără a face nicio schimbare”.

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„Chivu, încă un derby greu de digerat: Milanul zdrobește Interul; la San Siro se termină 3-1!”, a fost titlul celor de la . Critica față de propria echipă a fost cât se poate de clară: „În noaptea de Halloween, doar Inter vede fantome. Echipa nerazzurra trece prin cea mai proastă seară a acestui sezon, iar de data aceasta rezultatul final este nemilos: un alt derby care nu iese cum trebuie pentru Cristian Chivu, care trebuie să se încline în fața Milanului, capabil să-și schimbe fața față de înfrângerea suferită în fața Bolognei și să le dea nerazzurrilor o lovitură extrem de dură. Este prima înfrângere din campionat, care însă doare foarte tare, având în vedere circumstanțele și gravitatea ei. Și cu multe întrebări care vor cădea ca o grindină asupra lui Chivu”.

Cristi Chivu i-a surprins neplăcut pe italieni

, un alt site de casă al celor de la Inter, au notat un aspect la care nu se așteptau. Mai exact, aceștia s-au legat de formula de start gândită de Cristi Chivu, care a schimbat sistemul: „Chivu surprinde pe toată lumea cu alegerile sale inițiale. Se renunță la tradiționalul 3-5-2, optându-se pentru un 3-4-2-1 cu Diouf și Sucic în spatele lui Thuram, singurul punct de referință ofensiv în absența lui Lautaro Martinez. Derby-ul lasă, inevitabil, o serie de semne de întrebare. De la decizia de a schimba sistemul de joc tocmai în meciul cel mai așteptat, la fragilitatea manifestată în primele minute, până la dificultatea de a transforma reacția în ocazii concrete”.

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Ce urmează pentru Inter

Acest meci a însemnat pentru Inter primul eșec din acest sezon din Serie A. Cu 25 de puncte, trupa lui Cristi Chivu rămâne pe locul 2. Următorul meci pentru formația românului va fi cel de marți, 3 noiembrie, în etapa 4 din faza principală din Champions League, când va înfrunta Feyenoord în deplasare. Apoi, duminică, 8 noiembrie, Inter întâlnește o formație revelație din Italia: Como. Echipa lui Cesc Fabregas se bate cu granzii din Serie A pentru a urca pe podium și nu se va preda prea ușor în fața „nerazzurrilor”.