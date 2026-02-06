Sport

Inter, decizie de ultimă oră! Ce se întâmplă cu Cristi Chivu după ce Real Madrid s-a interesat de el

Decizia luată de oficialii de la Inter Milano după ce Real Madrid s-a interesat de Cristian Chivu. Antrenorul român este pe lista scurtă a echipei de pe Bernabeu.
Alex Bodnariu
06.02.2026 | 11:57
Veste importantă pentru Cristi Chivu. După ce antrenorul român a intrat pe lista scurtă a celor de la Real Madrid, Inter a decis să îl betoneze contractual. Oficialii clubului de pe San Siro sunt pregătiți să îi mărească salariul tehnicianului pentru a prelungi înțelegerea.

Cristi Chivu, tot mai apreciat în Italia

Cristi Chivu impresionează la Inter Milano. Antrenorul român a reușit, într-un timp extrem de scurt, să demonstreze că este pregătit să conducă o echipă de elită din fotbalul european. Este pe primul loc în Serie A și s-a calificat în fazele superioare din Champions League.

Oficialii celor de la Inter i-au dat încredere lui Cristi Chivu în vară, când i-au propus un contract, deși antrenase la profesioniști doar câteva luni. Pariul s-a dovedit însă un succes. Tehnicianul român este în cărți pentru toate obiectivele.

Inter a reacționat după ce Real Madrid s-a interesat de Cristi Chivu

Ascensiunea impresionantă a lui Cristi Chivu nu a fost trecută cu vederea. Real Madrid caută un antrenor pentru sezonul viitor, întrucât Xabi Alonso s-a despărțit de gruparea de pe Santiago Bernabeu, iar tehnicianul român se află pe lista scurtă a galacticilor.

Doar că șefii de la Inter nu vor să se gândească la acest scenariu. Presa din Italia anunță că conducerea clubului din Milano este pregătită să vină cu o propunere de prelungire pentru Cristi Chivu. Contractul său actual expiră în anul 2026.

Concret, Cristi Chivu ar urma să prelungească înțelegerea până în anul 2029. Mai mult, salariul său anual ar crește de la 2,5 la 3,5 milioane de euro. Rămâne de văzut însă dacă tehnicianul român va accepta această propunere sau va aștepta oferte de la alte echipe.

