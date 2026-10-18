Inter d’Escaldes a câștigat în mare stil derby-ul din Andorra înaintea meciului cu U Craiova din Conference League

CE TREBUIE SĂ ȘTII Inter D’Escaldes, victorie uriașă în derby-ul din Andorra înaintea meciului cu U Craiova din Conference League

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, a jucat duminică seară în etapa cu numărul 5 din campionat unul dintre derby-urile din Andorra, pe teren propriu contra celor de la Atletic D’Escaldes. Oaspeții au condus cu 1-0 la pauză și au mai și ratat un penalty în finalul primei reprize.

Inter D’Escaldes, victorie uriașă în derby-ul din Andorra înaintea meciului cu U Craiova din Conference League

De asemenea, în partea secundă, Atletic a avut și 2-1 în minutul 68, după ce Inter reușise să egaleze în minutul 66. Ulterior însă, gazdele au mai punctat de nu mai puțin de patru ori, în minutele 73, 76, 84 și 90+5. Doar că reușita din prelungiri a fost ulterior anulată, astfel încât următoarea adversară a s-a impus în cele din urmă în acest derby din Andorra „doar” cu scorul de 4-2.