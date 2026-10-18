Sport

Inter d’Escaldes a câștigat în mare stil derby-ul din Andorra înaintea meciului cu U Craiova din Conference League

Gabriel-Alexandru Ioniță
18.10.2026 | 23:05
Inter dEscaldes a castigat in mare stil derbyul din Andorra inaintea meciului cu U Craiova din Conference League
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Inter d'Escaldes a câștigat în mare stil derby-ul din Andorra înaintea meciului cu U Craiova din Conference League. Foto: Profimedia
Inter d'Escaldes, victorie uriașă în Andorra înaintea meciului cu Universitatea Craiova din Conference League! Ce s-a întâmplat în derby-ul cu Atletic d'Escaldes
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Inter d’Escaldes, următoarea adversară a celor de la Universitatea Craiova din faza principală a Conference League, a jucat duminică seară în etapa cu numărul 5 din campionat unul dintre derby-urile din Andorra, pe teren propriu contra celor de la Atletic D’Escaldes. Oaspeții au condus cu 1-0 la pauză și au mai și ratat un penalty în finalul primei reprize.

Inter D’Escaldes, victorie uriașă în derby-ul din Andorra înaintea meciului cu U Craiova din Conference League

De asemenea, în partea secundă, Atletic a avut și 2-1 în minutul 68, după ce Inter reușise să egaleze în minutul 66. Ulterior însă, gazdele au mai punctat de nu mai puțin de patru ori, în minutele 73, 76, 84 și 90+5. Doar că reușita din prelungiri a fost ulterior anulată, astfel încât următoarea adversară a Universității Craiova s-a impus în cele din urmă în acest derby din Andorra „doar” cu scorul de 4-2.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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