„Inter D’Escaldes e mai bună decât atunci când a bătut-o pe FCSB! Meci greu pentru Craiova, 100%” Insiderul trecut prin SuperLigă îi avertizează pe olteni

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Damia Sabater (30 de ani) a plecat de la Inter chiar înaintea dublei cu FCSB, din ediția trecută a Champions League. A ajuns în România, la Metaloglobus, unde a jucat 40 de meciuri în campionat și Cupa României. În vară, a prins un transfer în Vietnam, la Cong An Hanoi, dar a rămas conectat atât cu Inter d’Escaldes, cât și cu fotbalul din România.

Sabater știe ce o așteaptă pe Craiova în Andorra

Damia Sabater a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre așteptările pe care le are de la partida din această seară. Inter Club d’Escaldes – Universitatea Craiova . sunt în timp real pe FANATIK.ro.

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„În Andorra, ai probleme cu Inter. Pentru Inter, Conference League e foarte importantă, dar nu există presiunea de la Craiova. Românii sunt obligați să învingă, să aibă o performanță peste cea de anul trecut, să se lupte să meargă mai departe. Pentru Inter, este diferit. Ei trebuie să se simtă bine, mai întâi, Conference League e un cadou.

Am văzut ambele meciuri cu FCSB de anul trecut. FCSB a fost mai bună în România decât în Andorra. N-o să spun că Universitatea Craiova va avea probleme, dar ușor nu le va fi. Inter vrea să aibă controlul, să joace mult cu mingea. Sunt 100% sigur că va fi un meci echilibrat. Inter are echipă bună, jucători buni, staff competent, există calitate acolo, așa că spun că va fi un joc echilibrat”, a explicat Sabater pentru FANATIK.

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Sabater: „Craiova are cea mai bună echipă din România”

Mijlocașul central este de părere că mulți dintre jucătorii lui Inter ar putea face față la cluburi importante din SuperLigă. Sabater crede că Universitatea e cea mai solidă echipă din România.

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„Nimeni de la Inter nu m-a întrebat de Craiova. Știu și ei ce echipă mar este Craiova în România. Au studiat stilul de joc al Universității și știu că îi așteaptă un meci mare. Partida se dispută în Andorra și cred că va conta și asta, deci meciul va fi greu și pentru Craiova, sunt sigur”, a spus Sabater.

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„Cred că și acum Craiova e cea mai bună echipă din România. Un club foarte mare. Sunt jucători cu pretenții mai mari decât cei de la Inter. Campionatul te ține și el în priză. Joci în fiecare săptămână cu adversari buni. Liga din Andorra nu e la nivelul ăsta… Dar Inter e cea mai bună echipă din țară. Sunt jucători foarte buni, crede-mă. Pot evolua la nivel bun și în România. Fotbalul îți oferă oportunități să te arăți, să concurezi, să lupți. Cred că o așteaptă un meci greu pe Craiova. Inter e mai bună decât înainte. Joacă într-o competiție internațională, e un cadou de care vor să se bucure”, a completat spaniolul.

Inter d’Escaldes, deplsare de coșmar pentru FCSB

FCSB a avut emoții mari în fața lui Inter acum un an, când a întâlnit-o în primul tur preliminar din Champions League. Sabater apucase să părăsească echipa și era în drum spre Metaloglobus. Fostul internațional de juniori al Spaniei n-a fost surprins de replica pe care Inter i-a dat-o campioanei de atunci a României. FCSB a câștigat cu 3-1 la București, dar a pierdut returul cu 2-1. Echipa din Andorra a ratat mai multe ocazii importante, care puteau s-o trimită măcar către prelungiri.

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„Anul trecut nu am jucat cu FCSB, dar am văzut ambele meciuri. Inter a avut șansa de a trece mai departe. FCSB este clar echipa mai pare, dar dubla cu Inter le-a pus mari probleme. Nu se așteptau la nivelul pe care l-a arătat. Inter a jucat un fotbal foarte bun, putea să meargă mai departe. FCSB a avut un sezon slab anul trecut, nici acum nu au început așa de bine. Dar este cea mai mare echipă a țării. Când cineva vorbește de România și cine e cea mai importantă echipă, îți zice de FCSB. Este clubul istoric al României”, a comentat Sabater.