„Inter, eliminată de Bodo/Glimt sau play-off fără FCSB, care e rușinea mai mare?”. Răspunsul dat în direct de Mihai Stoica

La scurt timp după ce Interul lui Cristi Chivu a fost eliminat din play-off-ul Champions League de Bodo/Glimt, Mihai Stoica a fost întrebat dacă este de părere că această contraperformanță a italienilor ar putea fi comparată cu parcursul slab înregistrat până în prezent de FCSB în actualul sezon de SuperLiga.

Președintele Consiliului de Administrație de la campioana României a explicat că, în viziunea sa, pentru formația roș-albastră nu ar constitui o rușine nici scenariul în care nu ar ajunge în cele din urmă în play-off, întrucât această nereușită s-ar produce într-un context special.

„(n.r. Inter, eliminată de Bodo/Glimt sau play-off fără FCSB, care e rușinea mai mare?) Rușinea e când îți bați joc de meserie. Bă, se întâmplă. S-au întâmplat prea multe contra noastră. Nu e rușinos. Dacă făceam ceva greșit, dacă jucau jucători cu 4 cartonașe ne era rușine, dar nu avem ce să facem.

S-a întâmplat, 36 de meciuri (europene) într-un an și jumătate atârnă greu și vreau să văd o echipă din România să joace atâtea meciuri, o altă echipă.

Vreau să văd dacă pot să gestioneze situația mai bine decât am făcut-o noi. Acum pot să spun, suntem vinovați, nu am adus jucători când trebuia. Nu am știut că o să se accidenteze în cele mai importante momente jucători care sunt extrem de importanți la noi”, a spus Mihai Stoica în direct la , la scurt timp

Mihai Stoica l-a făcut praf în direct pe Manuel Akanji

De asemenea, cu aceeași ocazie, :

„În primul rând, sunt foarte subiectiv. Țin cu Inter, țin cu Chivu și am boală pe Bodo/Glimt, pentru că ne-a bătut recordul. Dacă Bodo nu trecea de Lazio, aveam același număr de meciuri, ceea ce reprezenta un record de partide în Europa într-un sezon competițional.

(n.r. Despre sezonul trecut al cupelor europene) Noi am intrat mai devreme decât ei și am ajuns în optimi. Ei au jucat semifinalele, după ce au trecut de Lazio, și au ajuns la 22 de meciuri în sezonul competițional, în timp ce noi am avut 20.

Nu-mi place deloc Bodo/Glimt. Sunt o echipă bună, dar prea umflată. Totuși, nu e chiar o surpriză: Hauge are un salariu de 4,5 milioane de euro. Atât câștigă Hauge. Clubul are un buget de peste 30 de milioane de euro.

Inter a jucat execrabil în ambele manșe. În prima, am dat vina pe gazon – era un teren infect, nu ai voie să lași să se joace în asemenea condiții. La 1-1, Lautaro a avut bară. Când îl ai pe Akanji și face o asemenea greșeală, îți dă gol și Șelimbăr. E înfiorător. Du-te, frate, la concursuri, că el știe să facă calcule.

Nu ai cum să faci așa ceva, lasă-te! De asta a scăpat Pep de el. Barella, de doi ani, nu mai joacă nimic; a greșit tot, e o bilă la piciorul echipei. Inter nu a fost bine, dar Bodo/Glimt nu a avut nicio ocazie până nu a făcut Akanji ce a făcut”.