Inter – Genoa 0-0, LIVE VIDEO în Serie A, etapa 27. De Vrij, aproape de deschiderea scorului

După eliminarea din Liga Campionilor în fața norvegienilor de la Bodo/Glimt, Inter revine în Serie A, acolo unde e lider detașat. Genoa vine pe „Giuseppe Meazza” în etapa 27.

Min. 9: Malinovskyi vede cartonașul galben după un fault dur asupra lui Bonny.

Min. 7: De Vrij se înalță frumos și trimite spre poartă, însă Bijlow prinde fără emoții.

Min. 1: Fluier de start! Duel important în Seria A între Cristi Chivu și Dan Șucu.

Inter: Sommer – Akanji, De Vrij, Carlos Augusto – Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco – Thuram, Bonny. Rezerve: Di Gennaro, J. Martinez – Dumfries, Sucic, Acerbi, Frattesi, Diouf, Calhanoglu, Bisseck, Darmian, Lavelli, Esposito. Antrenor: Cristian Chivu

Genoa: Bijlow – Marcandalli, Ostigard, Vasquez – Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin – Baldanzi – Vitinha, Colombo. Rezerve: Leali, Siegrist, Sommariva – Amorim, Messias, Zatterstrom, Onana, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Cornet, Masini, Doucoure. Antrenor: Daniele De Rossi

Inter – Genoa, live video în etapa 27 de Serie A

Inter – Genoa se joacă sâmbătă, 28 februarie, de la ora 21:45, pe stadionul „Giuseppe Meazza” din Milano, în etapa 27 de Serie A. La startul rundei, gazdele sunt pe primul loc din campionat, cu 64 de puncte, 10 mai multe decât urmăritoarele AC Milan și Napoli. Genoa, în schimb, e pe poziția 14, cu 27 de puncte, trei în plus față de primul loc direct retrogradabil.

Inter a fost eliminată, la jumătatea săptămânii, din Champions League de Bodo/Glimt, o echipă norvegiană cu un buget net inferior. Astfel că elevii lui Cristi Chivu sunt obligați să-și împace fanii cu un succes acasă în fața unui adversar accesibil, Genoa lui Dan Șucu.

Oaspeții au avut mai mult timp pentru a pregăti meciul de la Milano. Ultimul lor joc a fost în etapa precedentă de Serie A, când . Astfel, și moralul e la cote înalte în tabăra antrenată de Daniele De Rossi.

Cine arbitrează Inter – Genoa și ce brigadă a fost delegată

Brigada desemnată să arbitreze Inter – Genoa în etapa 27 de Serie A este următoarea:

Central: Michael Fabbri

Michael Fabbri Tușieri: Andrea Zingarelli și Filippo Bercigli

Andrea Zingarelli și Filippo Bercigli Rezervă: Mario Perri

Mario Perri VAR: Lorenzo Maggioni

Lorenzo Maggioni Asistent VAR: Marco Guida

Clasamentul Serie A înainte de Inter – Genoa

După primele 26 de etape, Inter are un avans confortabil în fruntea clasamentului. „Nerazzurii” au profitat de pașii greșiși făcuți de urmăritoarele AC Milan și Napoli (ambele cu un singur punct în ultimele două etape) și au mărit ecartul la 10 puncte.

Genoa, la un moment dat aflată în imediata apropiere a locurilor direct retrogradabile, a urcat până pe locul 14. Însă o despart doar 3 puncte de Lecce, poziția 18, ce duce direct în Serie B.

Istoricul meciurilor Inter – Genoa. Statistică oficială

În turul campionatului, Inter a câștigat cu 2-1 pe terenul lui Genoa. Așa cum era de așteptat, Inter domină clar statistica meciurilor directe cu Genoa, atât la general, cât, mai ales, pe teren propriu.

„Nerazzurrii” nu au mai pierdut un meci în fața „grifonilor” din februarie 2018, la un 0-2 pe terenul adversarei. De atunci, Inter a bifat 10 victorii și trei remize.

Pe „Giuseppe Meazza”, statistica este și mai dură pentru Genoa. Inter a câștigat ultimele 11 partide cu Genoa pe teren propriu. Ultima remiză obținută de „grifoni” la Milano a fost în 2010. Iar ultima victorie… în 1994!

Cine transmite la TV meciul Inter – Genoa

și se va transmite la tv în România pe posturile Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

Cele două canale de televiziune pot fi urmărite și live stream pe platformele Digi Online, PrimaPlay și Orange TV Go.

Cote pariuri Inter – Genoa în Serie A

Liderul detașat Inter este, evident, marele favorit al acestui meci din etapa 27 de Serie A. Echipa antrenată de Cristi Chivu a primit, la casele de pariuri, cotă 1,33 la victorie, în timp ce oaspeții au 9,00, iar remiza 5,40.

Cu 62 de goluri înscrise, Inter e conduce la mare distanță topul echipelor marcatoare. De altfel, „nerazzurrii” au și cea mai mare medie de goluri pe meci din campionatul italian (3,2), clasament în care Genoa e pe 3, cu 2,7. Cu precizarea că formația antrenată de Daniele de Rossi are doar 32 de goluri marcate, însă 37 primite. Sunt, deci, șanse mari să vedem multe reușite pe „Giuseppe Meazza”. Iar pronosticul „peste 2,5 goluri” vine cu o cotă de 1,72. Mult mai mare e cota pentru „peste 2,5 goluri Inter”, situată la 2,34.

Urmărește în timp real Inter – Genoa, live text pe FANATIK

Tot ce trebuie să știi despre Inter – Genoa găsești pe FANATIK. Rămâi pe site-ul nostru pentru formațiile de start, meciul fază cu fază, statistici importante, dar și reacții de la finalul partidei de la Milano.