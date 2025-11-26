Sport

Inter i-a stabilit soarta lui Cristi Chivu! Anunţul făcut de directorul clubului

Inter Milano a pierdut dramatic cu Atletico Madrid, în Champions League. Directorul clubului a vorbit înaintea confruntării despre viitorul lui Cristi Chivu pe banca tehnică.
Atletico Madrid s-a impus cu 2-1 în faţa celor de la Inter, în a cincea etapă din Champions League. Italienii au pierdut dramatic, golul victoriei madrilene fiind marcat în minutul 90+3 de Gimenez.

Cristi Chivu, susţinut de directorul lui Inter Milano: „Va rămâne mulţi ani la noi!”

Înaintea meciului, directorul lui Inter, Beppe Marotta a vorbit despre viitorul antrenorului pe banca tehnică. Iar antrenorul român se bucură de sprijinul total al conducerii, în condiţiile în care chiar adversarul Diego Simeone, s-a autopropus la Inter:

„Cum văd autopropunerea lui Simeone în viitor la Inter? Ca pe o admiraţie a unui club pe care îl cunoaşte bine şi care este una dintre cele mai bune din Europa. Noi avem un antrenor tânăr precum Cristi Chivu şi se potriveşte profilului pe care îl dorim.

Suntem foarte mulţumiţi de el şi sunt convins că poate sta pe banca echipei noastre pentru mulţi ani. Este o oportunitate pentru a avea şi un nou stadion, care să bifeze standardele moderne.

Aveam nevoie de o nouă arenă, va fi un drum lung, dar nu vom uita niciodată San Siro, care are propriul şarm şi propria istorie”, a spus Marotta chiar înainte de Atletico – Inter 1-1 pentru Tuttosport.

Simeone a pus presiune pe Chivu înainte de meci: „Mă văd antrenor la Inter”

Înaintea meciului din Champions League, Diego Simeone a declarat că se vede într-o zi antrenor la Inter Milano, care rămâne una dintre principalele favorite pentru câştigarea trofeului:

„În Champions sunt într-o poziție excelentă, au jucat două finale… Sunt una dintre favoritele la câștigarea trofeului și vor să demonstreze în continuare aceeași forță pe care au arătat-o până acum.

(N.r. Despre Cristi Chivu) E greu de explicat ceea ce vedeți în fiecare zi. Noi observăm aceste lucruri atunci când se apropie meciurile. S-au schimbat anumite aspecte pe care, probabil, le-ați remarcat în fiecare partidă. Nu știu, dar da, mă văd într-o zi antrenor la Inter, pe parcursul drumului meu”, a spus Simeone.

