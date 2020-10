Inter, în conflict cu UEFA! Motivul pentru care italienii vor să dea în judecată forul continental

Inter a intrat într-un conflict cu forul continental UEFA după meciul disputat în Champions League contra celor de la Borussia Monchengladbach.

Echipa din Milano a debutat cu o remiză 2-2 împotriva germanilor, partidă în care nu s-a putut baza pe Achraf Hakimi.

Jucătorul marocan de bandă dreaptă a fost testat pozitiv COVID-19 chiar în ziua disputării meciului.

Inter, în conflict cu UEFA din cauza testării COVID

La 48 de ore de la terminarea partidei, Hakimi transferat de la Real Madrid a fost testat negativ, ceea ce ar putea să însemnel că precedentul test a fost fals pozitiv.

Pentru că nu s-a putut baza pe mijlocașul dreapta în meciul de Champions League din cauza testului pozitiv făcut la clinica selectată de UEFA, Inter vrea să acționeze forul continental în instanță.

Testat negativ la COVID vineri, Achraf Hakimi a revenit în lotul lui Inter și este rezervă la meciul pe care echipa lui Antonio Conte îl joacă cu Genoa sâmbătă în deplasare pe stadionul Luigi Ferraris.

Echipele italiene pierderi financiare imense

Consecinţele pandemiei de coronavirus, competiţiile suspendate până în luna iunie în Italia, iar după revenire interzicerea suporterilor pe stadioane și micșorarea sponsorizărilor împreună cu reducerea drepturilor TV, au mărit pierderile până la 195 de milioane de euro pentru clubul AC Milan.

Juventus Torino, campioana en-titre a Italiei a anunțat că are pe minus 30 de milioane de euro față de anul precedent în care raportase pierderi de 40 de milioane de euro.

AS Roma are dintre toate cea mai grea balanță financiară cu pierderi totale de peste 200 de milioane de euro în ultimele sezoane de Serie A. În contextul pandemiei de coronavirus Serie A are un deficit de 2.5 miliarde de euro.

