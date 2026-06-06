Inter, în pericol să-și piardă eminența cenușie: ”Dacă am câștiga Champions League, mă retrag”

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Au curs laudele pentru Cristi Chivu și jucători după câștigarea titlului și a Cupei Italiei, însă în umbra acestor performanțe a stat un om extrem de valoros. Iar acesta ar putea să iasă din fotbal dacă Inter va reuși să câștige Champions League.

Și-a anunțat retragerea dacă Inter va câștiga Champions League

Omul care a insistat pentru aducerea lui Cristi Chivu pe banca Interului și care acum este Giuseppe Marotta (69 de ani). Președintele ”nerazzurrilor” a vorbit pentru prima dată despre posibilitatea de a se retrage din fotbal în cazul în care echipa ar atinge mare vis: câștigarea Champions League.

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”Eram pe San Siro când Inter, în 1965, a câștigat a doua Cupă a Campionilor Europeni în fața celor de la Benfica, cu un gol marcat de Jair. Ei bine, dacă am câștiga Champions League, s-ar putea chiar să mă retrag…

(n.r. – Care este totuși următorul tău obiectiv?) Ar fi prea ușor să spun Champions League. Desigur că vreau să o câștig cu Inter. Echipele mele au jucat în patru finale și au pierdut… Dar mai e ceva. Vreau să încep în sfârșit faza a treia a vieții mele: ‘a servi’, adică ‘a da înapoi’.

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Există o regulă de viață din cea mai bună tradiție filantropică anglo-saxonă care împarte viața în trei faze: a învăța, apoi a câștiga și, în final, a servi, a da înapoi, a încerca să dai înapoi norocul pe care l-ai avut. A devenit mantra mea.

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De aceea scriu o carte care își propune să fie un fel de manifest pentru sport așa cum îl înțeleg eu, din perspectiva experienței mele. Sportul ca școală a vieții. O carte care poate fi utilă tuturor, de la copii la președinți și miniștri…”, a declarat Marotta, într-un interviu de excepție pentru .

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De ce a plecat de la Juventus și cum a ajuns la Inter

Beppe Marotta a mărturisit că nu a fost de acord cu transferul lui Cristiano Ronaldo la Juventus, însă nu acesta a fost motivul pentru care a plecat de la ”Bătrâna Doamnă” în 2018. și a povestit cum a ajuns la conducerea Interului.

”Nu am fost de acord cu aducerea lui Ronaldo, dar nu acesta a fost motivul. Să spunem că atunci când proprietarul face un pas înainte, managerul trebuie să facă un pas înapoi… Îmi amintesc de atâtea momente bune la Juventus și am rămas în relații bune cu Andrea Agnelli.

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M-am dus acasă suferind cea mai mare dezamăgire din viața mea și fără a avea vreun angajament. Dar a doua zi, exact a doua zi, am primit un mesaj de la un număr necunoscut semnat de Zhang (n.r. – Steven Zhang, fostul patron de la Inter). L-am sunat imediat pe Urbano Cairo pentru a confirma că era într-adevăr numărul lui Zhang. Și așa am început ca CEO la Inter.

Și apoi a venit fondul Oaktree, față de care simt o imensă recunoștință. Am un mare respect pentru abordarea lor profund colaborativă și sinergică față de club. Le datorez recunoștință pentru că mi-au oferit oportunitatea de a deveni președinte, închizând astfel, în cel mai frumos mod, cercul carierei mele”, a spus, el.

A confirmat interesul pentru un fundaș dreapta

Președintele ”nerazzurrilor” i-a răspuns lui Jose Mourinho, după ce portughezul a zis că niciun jucător din actuala echipă a Interului nu ar fi jucat în formația antrenată de el și care a reușit tripla în 2010, și a vorbit despre de la Cagliari.

”Este părerea lui Mourinho. Cred că băieții care au câștigat Scudetto și Coppa Italia sunt mari sportivi și sunt toți campioni. Pentru mine, nu este corect, la fel cum nu este corect să compari sportivi din epoci diferite, precum Maradona și Pele. Fotbalul s-a schimbat și va continua să se schimbe.

Tuturor le place Palestra. Bineînțeles că și nouă ne place, pentru că am crezut întotdeauna în sufletul italian al echipei noastre. Italienii garantează identitatea și o legătură directă cu trecutul ilustru al unei echipe legendare precum Inter, care are un palmares bogat în victorii.

Cred că victoria necesită o cultură a victoriei și doar un grup de bază cu italieni poate garanta asta. În orice caz, vom relua pregătirea cu aceeași coloană vertebrală a lotului și cu niște completări specifice”, a afirmat Giuseppe Marotta.