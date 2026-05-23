Inter încearcă o dublă lovitură în mercato! „Elementul de care are nevoie Cristi Chivu pentru a ridica nivelul în Europa”

Inter a cucerit eventul în Italia, iar antrenorul Cristi Chivu (45 de ani) și cei din conducerea clubului se gândesc deja la mutările care ar trebui efectuate în această vară în vederea următorului sezon. „Nerazzurrii” vor să transfere doi mijlocași centrali care să facă diferența, iar principalele variante sunt Manu Kone (25 de ani, AS Roma) și Curtis Jones (25 de ani, Liverpool).

Jurnaliștii italieni au dezvăluit că Inter va încerca să îi transfere în această vară pe Kone, o țintă mai veche a lui Cristi Chivu, și Jones. „S-au născut la patru luni distanță, în 2001. Ar putea ajunge împreună pentru a-și împărți ocazional sarcinile la mijlocul terenului. Manu Kone și Curtis Jones la Inter: au fost un francez, un englez și un italian, ca în glumele vechi. Marotta și Ausilio studiază de mult timp un transfer dublu pentru a îmbunătăți intensitatea medie a echipei.

Este elementul de care are nevoie Cristian Chivu pentru a ridica nivelul în Europa. Într-un proces ideal de restructurare, cei doi jucători noi i-ar înlocui pe Mkhitaryan, care a atins limita de vârstă, și pe Frattesi, din cauza uzurii”, au notat cei de la . După sezonul foarte bun pe care echipa l-a făcut sub comanda lui Cristi Chivu, .

Ce sumă ar putea achita Inter în schimbul lui Manu Kone

Inter l-a dorit și în vara anului trecut pe Manu Kone, iar mutarea a fost aproape de a se finaliza, însă patronii de la AS Roma au blocat transferul. Situația clubului din capitală este una dificilă însă, iar clubul va fi nevoit să vândă în această vară pentru a respecta fair play-ul financiar. Așadar, Inter ar putea să îl transfere pe Kone pentru 45-50 de milioane de euro, existând și varianta ca suma să scadă prin includerea unui jucător în afacere.

Principalii candidați din acest punct de vedere ar fi , și brazilianul Carlos Augusto. Manu Kone va fi prezent la Cupa Mondială în această vară după ce a fost inclus de selecționerul Didier Deschamps în lotul Franței pentru turneul final.

În cazul lui Jones, suma de transfer va fi afectată de faptul că englezul mai are contract cu Liverpool doar până în vara lui 2027. Acesta a evoluat constant în acest sezon sub comanda lui Arne Slot, însă a fost titular în puține jocuri, iar prestațiile sale nu l-au impresionat pe selecționerul .