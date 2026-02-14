Sport

Inter – Juventus, live video în etapa 25 din Serie A. Un nou derby pentru echipa lui Cristi Chivu

Interul lui Cristi Chivu primește vizita lui Juventus. Meciul este programat în etapa 25 din Serie A și se dispută sâmbătă, 14 februarie. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
14.02.2026 | 17:48
Serie A, etapa 27: Inter - Juventus, live video. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Inter joacă pe teren propriu în etapa 25 din Serie A și primește vizita rivalei Juventus. Un nou derby important pentru Cristi Chivu și elevii săi. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre acest meci.

Inter – Juventus, live video în etapa 25 din Serie A

Întâlnirea dintre Inter și Juventus este programată sâmbătă, 14 februarie, de la ora 21:45. „Nerazzurrii” primesc vizita rivalilor într-un nou test important pentru antrenorul Cristi Chivu.

Inter vine după 5 victorii din tot atâtea meciuri în Serie A, în timp ce Juventus a bifat doar 3 succese în ultimele 5 etape. Cele două sunt despărțite de 14 puncte în total. În tur, cele două formații au fost protagonistele unui derby „nebun”, cu 7 goluri în total și decis în minutele de prelungire de „Bătrâna Doamnă”.

Cine arbitrează Inter – Juventus

În tur, meciul de la Torino din luna septembrie a fost arbitrat de către Andrea Colombo. De data aceasta, responsabil să oficieze partida retur este Federico La Penna. El a arbitrat-o pe Inter de 11 ori în acest sezon în toate competițiile, iar Inter a câștigat 9 dintre aceste jocuri.

Clasamentul Serie A înainte de Inter – Juventus

Inter este lider în Serie A cu 58 de puncte. Trupa lui Cristi Chivu are cel mai bun atac din campionat, 57 de goluri marcate, și a patra defensivă, 19 goluri încasate. În etapa precedentă, Inter a învins-o categoric pe Sassuolo, scor 5-0.

De partea cealaltă, Juventus are 46 de puncte și s-a chinuit etapa trecută, bifând doar o remiză acasă cu Lazio (scor 2-2). Iată clasamentul înaintea meciului dintre cele două mari rivale:

Clasament înainte de Inter - Juventus

Istoricul meciurilor Inter – Juventus. Statistică oficială

Ultimele 5 întâlniri dintre cele două echipe s-au consumat în Serie A, Juventus având avantaj. Iată scorurile înregistrate la precedentele jocuri directe din campionat:

  • Juventus – Inter 4-3 (13 septembrie 2025)
  • Juventus – Inter 1-0 (16 februarie 2025)
  • Inter – Juventus 4-4 (27 octombrie 2024)
  • Inter – Juventus 1-0 (4 februarie 2024)
  • Juventus – Inter 1-1 (26 noiembrie 2023)

Cine transmite la TV meciul Inter – Juventus

Fanii fotbalului italian din România pot urmări partida Inter – Juventus pe Digi Sport 2 și Prima Sport 1. Cele două posturi vor transmite în direct întâlnirea programată sâmbătă, 14 februarie, de la ora 21:45.

Dar, cele două canale tv se văd și online, live stream pe platformele Digi Online, PrimaPlay și Orange TV Go. Astfel, telespectatorii care preferă să vadă meciul pe internet au posibilitatea, dar doar cu abonament la una dintre cele trei platforme.

Cote pariuri Inter – Juventus în Serie A

Favorita caselor de pariuri pentru acest duel este formația gazdă, Inter având o cotă de 2.00 pentru victorie. Un succes al torinezilor este cotat cu 4.10, în timp ce o eventuală remiză are o cotă de 3.40. Pentru cei care preferă să mizeze pe reușite, variantele „ambele echipe marchează: Da” și „peste 1.5 goluri” au cote de 1.78, respectiv 1.30.

Urmărește în timp real Inter – Juventus, live text pe FANATIK

FANATIK îți aduce Inter – Juventus live text și video. Formațiile de start, desfășurarea partidei fază cu fază, marcatorii, clasamentul actualizat și statistici interesante găsești pe site-ul nostru.

