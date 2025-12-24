„Inter l-a pierdut pe Mutu pentru 200.000 de euro”. Cea mai grea decizie din cariera de impresar a lui Giovanni Becali. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Impresarul a avut însă de luat și decizii dificile în privința clienților săi, iar un astfel de episod s-a întâmplat în cazul lui Adrian Mutu.

Cum a ajuns Adrian Mutu de la Inter la Verona pentru o diferență nesemnificativă de bani

În ianuarie 2000, . Italienii erau de acord să plătească către Dinamo nu mai puțin de 6,5 milioane de euro.

„Briliantul” a rezistat doar jumătate de sezon la gruparea de pe Giuseppe Meazza, fiind împrumutat în iarnă la Verona. Giovanni Becali a povestit cum a fost cedat definitiv atacantul român de către „nerazzurri”.

„Cea mai grea decizie din cariera mea de impresar a fost când eu am acceptat ca Mutu să fie împrumutat la Verona. A fost împrumutat în iarnă, având contract pe 4 ani jumătate cu Inter. A jucat în Cupă și în campionat câteva meciuri, după care mă cheamă Marcelo Lippi și mi-a zis: ‘Giovanni, am cei mai tari atacanți, 4. De ce să nu-l trimitem împrumut?’. Îi avea pe Vieri, Recoba, Ronaldo era acolo, accidentat, dar revenea.

Mi-a zis că îl împrumută la Verona, dar să poată să îl recupereze. Dar asta se făcea la plicuri, în vară. Și îți dădea o limită, până pe 10 iulie, cine vine cu o sumă mai mare pusă în plic. Și Verona câștigă cu 200.000 de euro mai mult decât Inter și el pleacă de la Inter la Verona. Și atunci am căzut așa”, a declarat Ioan Becali, la Giovanni Show.

Cum ar fi putut deveni Mutu Balonul de Aur

Giovanni Becali a dezvăluit discuția pe care a avut-o cu Massimo Moratti, omul de afaceri italian. Impresarul FIFA este convins că, dacă ar fi rămas la Inter, Adrian Mutu ar fi câștigat Balonul de Aur.

„Verona avea echipă… cu fratele lui Cannavaro, cu Camoranesi… Și el acolo a crescut, la Verona, ca să meargă la Parma. Și Inter l-a pierdut pentru 200.000. Deci a pus în 5 milioane, să rămână la Inter, și Verona a pus 5 milioane și 200.000.

I-am spus lui Massimo Moratti când l-a semnat: ‘Cu ăsta vei câștiga Balonul de Aur!’. Dacă rămânea la Inter atunci, sigur, după ce a făcut la Verona, juca în echipa titulară și probabil devenea un Balon de Aur. Verona îl ține încă un an și îl vinde cu 11 milioane Parmei, împreună cu Adriano. Și de la Parma pleacă cu 24 de milioane de euro la Chelsea. El dacă rămânea atunci la Inter lua Balonul de Aur!”, a spus Giovanni Becali la Giovanni Show.