Inter l-ar putea transfera pe fiul fostului star de la Real Madrid și AC Milan! Mutarea pregătită de Chivu

și pare că totul merge ca pe roate pentru formația lui Cristian Chivu, cel puțin în campionat, unde ultimele 6 runde au adus 6 victorii.

Cristi Chivu îl vrea pe fiul fostului jucător de la Real Madrid și AC Milan

Formația de pe Giuseppe Meazza este însă concentrată și pe viitor, iar cele mai bune soluții pot fi găsite, când vorbim de tineri, în Brazilia. În atenția lui Inter a intrat fiul lui Robinho, Robinho Junior, cel care joacă pentru Santos, acolo unde în ultimul sezon a făcut echipă cu Neymar.

Acesta este considerat a fi unul dintre cei mai talentați fotbaliști sud-americani și trecerea sa în Europa este anticipată a fi în curând. Italienii vor să fure startul și să-l convingă pe acesta să semneze încă din iarnă, asta după ce brazilianul a fost și a vizitat cantonamentul echipei, a văzut facilitățile și a rămas cu o impresie bună după cele prezentate de către italieni.

Ce ofertă ar fi pregătit Inter pentru jucătorul lui Santos

Conform , Inter se gândește să facă o ofertă de 18 milioane de euro, la care s-ar mai adăuga 4 milioane de euro sub formă de bonus, însă momentan nu este nimic oficial, chiar dacă au mai fost discuții și în trecut cu privire la transferul jucătorului de la Santos.

Robinho Junior are 18 ani, joacă în banda stânga a atacului, la fel cum o facea tatăl său, și a bifat deja 15 meciuri la echipa mare a lui Santos. Pe urmele sale ar mai fi și alte echipe din Europa, iar cel mai mult s-a vehiculat că Espanyol ar putea să-l ia din Brazilia. Totuși, rămâne de văzut dacă acesta va decide să plece de la Santos la o vârstă așa fragedă ori va rămâne până la finalul contractului, scadent în vara anului 2027.

Robinho, copilul rebel luat de Real Madrid care după finalul carierei a fost condamnat la închisoare

la o vârstă fragedă la clubul Santos FC, unde a fost considerat unul dintre cei mai promițători jucători ai generației sale și un posibil urmaș al lui Pele. Evoluțiile sale l-au propulsat rapid în fotbalul european, fiind transferat la Real Madrid în 2005, unde a câștigat titluri importante și și-a consolidat locul în naționala Braziliei.

De-a lungul carierei, Robinho a mai jucat la cluburi precum Manchester City, AC Milan și din nou la Santos, având totodată și borne importante cu naționala Braziliei, alături de care a câștigat Copa América. În ciuda succesului sportiv, imaginea sa publică a fost puternic afectată de problemele din afara terenului, inclusiv de condamnarea sa într-un caz de agresiune sexuală, fapt care a umbrit realizările sale din fotbal.