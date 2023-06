Inter Miami, boom istoric pe rețelele de socializare după transferul lui Messi! Cu cât au crescut prețurile pentru meciul de debut

Leo Messi a fost dorit de Al Hilal și FC Barcelona, dar va evolua începând cu sezonul viitor la . Echipa din MLS a reușit să câștige lupta pentru semnătura superstarului argentinian și rezultatele deja se văd.

Inter Miami, boom istoric pe rețelele de socializare după transferul lui Messi!

Nu în clasament, acolo unde este ultima, dar pe rețelele de socializare. Numărul urmăritorilor pe rețelele de socializare a crescut de patru ori în ultimele 24 de ore, de când se vorbește intens de mutare.

Înainte de transferul starului argentinian, Inter Miami avea un milion de urmăritori pe Instagram. Joi dimineața, formația americană avea 4,4 milioane de urmăritori, o creștere istorică atât pentru echipă, cât și pentru campionatul american.

Prețurile la bilete pentru debutul lui Messi: de la 29 la 477 de dolari în 24 de ore!

Mai mult, prețurile biletelor au crescut la Inter Miami după transferul lui Leo Messi. Debutul ar trebui să fie pe 21 iulie la meciul dintre Inter Miami și Cruz Azul. În urmă cu 24 de ore, prețul unui bilet era 29 de dolari.

Joi dimineața, tichetele costau 477 de dolari și prețul este în continuă creștere. Asta având în vedere faptul că Leo Messi deocamdată nici nu a fost prezentat oficial ca jucător al lui Inter Miami.

Messi a vrut să revină la Barcelona: “Nu am vrut să fiu din nou în aceeași situație, să aștept să văd ce se întâmplă și las viitorul meu în mâinile altcuiva”

Leo Messi a declarat că și-ar fi dorit să se întoarcă la Barcelona, dar acest lucru nu a fost posibil, mai ales că există în continuare oameni în conducerea clubului care nu au dorit ca el să revină:

“Adevărul este că, evident, îmi doream foarte mult, eram foarte încântat să mă pot întoarce, dar, pe de altă parte, după ceea ce am trăit (n.r.- când a plecat de la Barcelona) și ieșirea pe care am avut-o, nu am vrut să fiu din nou în aceeași situație, să aștept să văd ce se întâmplă și las viitorul meu în mâinile altcuiva, ca să spun așa.

Am vrut să iau propria mea decizie, gândindu-mă la mine, la familia mea. Deși am auzit că s-a spus că La Liga a acceptat totul și că era în regulă pentru ei să mă întorc, mai erau multe alte lucruri de pus la punct.

“Am fost deja acuzat de multe lucruri care nu erau adevărate în cariera mea la Barcelona”

Am auzit că trebuie să vândă jucători sau să scadă salariile jucătorilor și adevărul este că nu am vrut să trec prin asta. Am fost deja acuzat de multe lucruri care nu erau adevărate în cariera mea la Barcelona și eram deja puțin obosit. Nu am vrut să trec prin toate astea. Când trebuia să plec, La Liga acceptase să mă legitimeze, dar până la urmă nu s-a putut.

Ei bine, mi-a fost teamă că se va întâmpla din nou același lucru… A trebuit să vin aici la Paris să stau mult timp într-un hotel cu familia, cu copiii mei mergând la școală, dar noi locuind tot la hotel… Am vrut să iau singur decizia și de aceea nu am mers la Barca. Deși mi-ar fi plăcut, nu s-a putut”, a spus Messi pentru .