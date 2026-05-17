Inter Milano va organiza o tabără sportivă în România! Unde va fi amplasată academia echipei lui Cristi Chivu

Dragos Petrescu
17.05.2026 | 08:45
Interul lui Chivu va organiza o tabără sportivă în România, la Câmpulung Moldovenesc // FOTO: colaj FANATIK
Noua campioană a Italiei, Inter Milano, echipa a cărui antrenor principal este Cristi Chivu, va organiza o tabără sportivă în România, mai exact la Câmpulung Moldovenesc. Acest proiect, intitulat Inter Academy Camp, este, de fapt, o academie dedicată juniorilor care vor să-și dezvolte abilitățile fotbalistice într-un mediu organizat, competitiv și foarte bine structurat. Pe Fanatik.ro găsiți toate informațiile despre pachetele disponibile, tarife și locul în care se fac înscrierile.

Interul lui Chivu va organiza o tabără sportivă la Câmpulung Moldovenesc!

Clubul „nerazzurro” își extinde programul Inter Academy, un proiect care se ocupă cu organizarea unor tabere sportive pentru tinerii pasionați de fotbal din întreaga lume, iar anul acesta, a venit vremea ca gruparea de pe „Giuseppe Meazza” să ajungă și în România. Orașul în care va avea loc această tabără este Câmpulung Moldovenesc, la baza sportivă “Rarăul”, un complex modern, situat în apropiere de natură și de aerul curat de munte (Strada Sirenei nr. 1, Câmpulung Moldovenesc 725100). Acest complex include următoarele facilități: teren de fotbal omologat UEFA/FRF, cazare în incinta bazei sportive, tribună cu 500 locuri, vestiare, nocturnă și locuri de parcare.

Inter Academy Camp România va avea loc în această vară și fi organizată în două sesiuni: 22-27 iunie, respectiv 29 iunie-4 iulie. Tabăra este dedicată copiilor născuți între 2012 și 2018 (8-14 ani), fiind valabilă atât pentru băieți, cât și pentru fete, în limita a 100 de participanți per sesiune. Înscrierile au fost deschise până pe dată de 15 mai, pe site-ul dedicat al academiei (www.interacademycampromania.ro). Printre antrenorii care îi vor pregăti pe copii se numără și doi tehnicieni italieni, care vor veni special în România pentru această acțiune.

Tarifele pentru Inter Academy Camp și pachetele disponibile. Prețul pleacă de la 2200 de lei!

Inter Academy Camp România se va desfășura în două serii consecutive, 22-27 iunie și 29 iunie-4 iulie, ambele urmând același program, și anume:

  • Luni: sosire (primirea ecusoanelor și a echipamentului, check-in-ul și startul antrenamentului);
  • Marți-Vineri: antrenamente (două antrenamente pe zi, într-un program construit după principiile Inter Academy);
  • Sâmbătă: turneu (turneul seriei, ceremonia de închidere și oferirea diplomelor de participare).

Această tabără conține două pachete disponibile, fiecare dintre ele având prețuri diferite:

  • Pachetul Standard (2200 de lei):
    – 2 antrenamente pe zi, timp de 5 zile;
    – 1 turneu la final de serie, sâmbătă;
    – 1 masă de prânz și hidratare/zi;
    – echipament Nike cu Inter Academy Camp (șort, tricou, jambiere);
    – diplomă de participare.
  • Pachetul Complet (3400 de lei):
    – include tot ce este în Pachetul Standard;
    – 6 nopți de cazare (check-in duminică seara, check-out sâmbătă la prânz);
    – mic dejun, masă de prânz și cină în fiecare zi, timp de 6 zile (de duminică seară până sâmbătă dimineață).
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
