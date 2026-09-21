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. Rezultatul l-a propulsat pe Cristi Chivu în vârful unei ierarhii incredibile pe ”Giuseppe Meazza”. Românul a devenit tehnicianul care a obținut cel mai rapid la 100 de puncte în Serie A. Totuși, jocul ”nerazzurrilor” nu este lipsit de probleme.

Inter are probleme serioase în defensivă

Campioana Italiei are probleme serioase în compartimentul defensiv. După nummai 5 etape din Serie A, Inter a încasat 8 goluri. Apărarea ”nerazzurrilor” a cedat în 4 rânduri în campionatul italian. Singura echipă care nu a reușit să marcheze împotriva lui Inter a fost Cagliari, 1-0.

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Udinese este echipa care a marcat de cele mai multe ori împotriva formației lui Cristi Chivu: 3 goluri. Inter a primit două goluri împotriva lui Napoli și AS Roma. Monza, din postura de nou-promovată, a înscris un gol împotriva milanezilor.

Cifrele aduc aminte de sezonul 2022-2023, când Inter era pregătită de Filippo Inzaghi. În acel sezon, început cu acceași cifră negativă în apărare, echipa de pe ”Giuseppe Meazza” a încheiat campionatul pe locul 3, sub Napoli și Lazio. Mai mult, din 2024, Inter nu a mai încasat minim 2 goluri în 3 etape consecutive din Serie A.

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Mai mulți fundași de la Inter sunt sub nivelul așteptărilor

Cristi Chivu are o misiune dificilă de a-și motiva jucătorii din compartimentul defensiv. Alessandro Bastoni pare ieșit din formă, având un start de sezon mult mai șters față de prestațiile cu care îi obișnuiseră pe fanii lui Inter și, în două partide, a primit note modeste: 6.0 contra lui Monza și 6.4 contra lui Udinese, potrivit .

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Manuel Akanji pare că nu și-a revenit fizic după Cupa Mondială. Fundașul a scris istorie cu naționala Elveției, unde a ajuns pentru prima dată în sferturile competiției după 72 de ani. Întors la Inter, a gafat din primul meci, scăpându-l din marcaj pe Varela, care a marcat.

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Yan Bisseck își asumă riscuri constante la fiecare meci. Fundașul avansează pentru a crea superioritate în jumătatea adversă. Totuși, acest lucru poate fi fatal într-un sistem de tipul 3-5-2, cum evoluează Inter.

Inter, specialistă în reveniri de la -2 goluri

Echipa lui Cristi Chivu a oferit mai multe meciuri spectaculoase de-a lungul mandatului românului. În ciuda problemelor din apărare, românul le-a insuflat mentalitatea de a nu ceda când partida scapă de sub control. Acest lucru a putut fi observat când Inter a fost condusă cu un avans de 2 goluri.

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Cel mai spectaculos meci a fost în ianuarie, . Aflați în zona retrogradării la vremea respectivă, toscanii au mers deciși să facă un meci mare pe ”Giuseppe Meazza” și, timp de aproape o repriză, au reușit. Oaspeții au marcat de două ori, prin Moreo, în minutele 11 și 26. Totuși, echipa lui Cristi Chivu a revenit senzațional. Zielinski a redus din diferență, în minutul 39, și Inter a găsit forța de a mai înscrie de încă 5 ori.

Au fost 6 situații de la instalarea lui Chivu pe banca lui Inter, când campioana en-titre a fost condusă cu 2 goluri și a revenit. Aproape de fiecare dată, ”nerazzurri” au obținut cel puțin un punct aproape de fiecare dată. De 4 ori s-a întâmplat în sezonul trecut și deja de 3 ori în acuala stagiune