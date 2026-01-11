Inter – Napoli, LIVE VIDEO în Serie A – etapa 20. Cristi Chivu contra Antonio Conte, pentru titlu

ADVERTISEMENT

Interul antrenat de Cristi Chivu primește vizita lui Napoli în derby-ul etapei 20 de Serie A. Milanezii conduc în clasament, iar napoletanii sunt pe locul al treilea. Cine se impune face un pas important spre titlu, deși e doar primul meci al returului.

Inter – Napoli, live video în etapa 20 de Serie A. Conte în conflict cu Inter și Chivu

Inter – Napoli se joacă duminică, 11 ianuarie, de la ora 21:45. Ambele formații sunt neînvinse în startul lui 2026. Inter le-a învins pe Bologna (3-1) și Parma (2-0), în timp ce Napoli a câștigat la Lazio (2-0) și a remizat cu Verona (2-2) în weekendul trecut.

Însă, echipa lui Antonio Conte are moral bun după Supercupa câștigată la finalul anului trecut, competiție în care Inter a pierdut în semifinale, la lovituri de departajare, în fața Bolognei.

Inter – Napoli va fi un duel direct și între cei doi antrenori, . Relațiile dintre cei doi sunt tensionate încă de la . între cele două bănci tehnice. Mai mult, și nu a ezitat să-și atace fosta echipă de câte ori a avut ocazia.

Echipe probabile la Inter – Napoli

Ambii antrenori preferă un sistem cu trei fundași centrali, dar diferența se face în atac. Chivu alege un sistem cu două vârfuri, în timp ce Conte merge pe un singur atacant, susținut de doi mijlocași ofensivi. Sunt și câteva absențe de fiecare parte. În atare condiții, echipele probabile pentru Inter – Napoli în etapa 20 de Serie A sunt:

Sommer – Bastoni, Akanji, Acerbi – Luis Henrique, Barella, Zielinski, Calhanoglu, Dimarco – Lautaro Martinez, Thuram. Cristi Chivu. Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic – Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus – Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola – Lang, Elmas – Hoijlund. Antrenor: Antonio Conte. Absenți: Beukema, Zambo Anguissa, Gilmour, De Bruyne, David Neres, Lukaku, Ambrosino.

Istoricul meciurilor Inter – Napoli. Statistică oficială

În tur, Napoli a reușit să câștige pe teren propriu cu 3-1. De Bruyne (33, penalty), McTominay (54) și Anguissa (67) au marcat pentru gazde, iar Calhanoglu (59, penalty) a punctat pentru Inter.

Anterior, ultimele trei directe s-au terminat cu scorul de 1-1. Dar, per ansamblu, în precedentele 10 directe, Inter conduce cu 4-2 la victorii, alte 4 partide terminându-se la egalitate.

Pe terenul milanezilor, situația e și mai clară. Napoli a câștigat ultimul meci pe „Giuseppe Meazza” în 2020, în semifinalele Coppei. Cel mai recent succes al oaspeților de duminică la Milano datează din aprilie 2017. Dintre titularii de atunci, doar Zielinski are șanse șanse să apară pe teren duminică seară. De această dată pentru Inter, în 2017 juca la Napoli.

Cum arată clasamentul înainte de etapa 20 de Serie A

Înainte de etapa 20, Interul lui Cristi Chivu conduce în Serie A, cu 42 de puncte, deși are un meci mai puțin (14 victorii și 4 înfrângeri). Tot un meci mai puțin are și Napoli, care, însă, a acumulat 38 de puncte (12 succese, 2 remize și 4 eșecuri). Inter își va juca restanța cu Lecce pe 14 ianuarie, în aceeași zi în care Napoli va evolua în restanța cu Parma.

Cine transmite la TV meciul Inter – Napoli

Inter – Napoli poate fi urmărit de toți microbiștii pe Digi Sport 2 și Prima Sport 1, cele două posturi care vor transmite partida la tv. De asemenea jocul se vede și online, prin intermediul platformelor de streaming Digi Online, PrimaPlay și Orange TV Go.

Cote pariuri Inter – Napoli în Serie A, etapa 20

Situația la casele de pariuri este net în favoarea gazdelor. Inter are cotă 1,78 la victorie, Napoli a primit 4,70, iar remiza e cotată la 3,60.

Ultimele patru meciuri directe, toate disputate în Serie A, s-au terminat cu goluri de ambele părți. În acest sens, trebuie menționat că „ambele marchează” are cotă 1,91, față de 1,83 cât are opțiunea pentru „nu marchează ambele”.

Și, dacă tot suntem la capitolul goluri, „peste 2,5 goluri în meci” a primit 2,00. Pariul opus, „sub 2,5 goluri”, e cotat la 1,78. Așadar, dacă interpretăm cotele, ar trebui să avem o victorie a lui Inter la capătul unui meci cu goluri puține.

Live Blog: Urmărește în timp real Inter – Napoli, meci din etapa 20 de Serie A

FANATIK te ține la curent cu cele mai importante informații legate de meciul Inter – Napoli din etapa 20 de Serie A. Nu rata niciun detaliu despre derby-ul de pe „Giuseppe Meazza”, de la formații de start la statistici inedite, de la desfășurarea jocului fază cu fază la reacțiile de la finalul partidei ale protagoniștilor.