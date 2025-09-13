Sport

Inter nu renunță la fotbalistul rivalei! Când ar putea sosi acesta sub comanda lui Cristi Chivu

Inter este interesată în continuare de un jucător important de la o rivală din Serie A. Când s-ar putea produce transferul.
Bogdan Mariș
13.09.2025 | 13:49
Inter nu renunta la fotbalistul rivalei Cand ar putea sosi acesta sub comanda lui Cristi Chivu
Fotbalistul dorit cu insistență de Cristi Chivu ar putea sosi la Inter. FOTO: Hepta

Inter a fost foarte aproape să îl transfere pe Manu Kone de la AS Roma în vara acestui an, însă mutarea a căzut după ce conducătorii formației din capitală au cedat presiunii fanilor. „Nerazzurrii” sunt interesați în continuare de fotbalistul francez, iar acesta ar putea sosi sub comanda lui Cristi Chivu.

Inter nu renunţă la vedeta rivalei

Chiar dacă a decis să îl păstreze pe Manu Kone în această vară, AS Roma se află într-o situație ingrată din punct de vedere financiar. Conform Gazzetta dello Sport, formația din capitală trebuie să obțină 90 de milioane de euro până în vara anului următor pentru a respecta fair play-ul financiar.

În acest context, există posibilitatea ca Manu Kone, fotbalist dorit cu insistență de Cristi Chivu, să ajungă la Inter în 2026. „Chiar și mai mult decât Lookman, Manu Kone a fost ținta principală a lui Marotta (n.r. CEO-ul lui Inter), Ausilio (n.r. directorul sportiv) și, mai ales, Chivu. Antrenorul a dorit să o transforme pe Inter cu un astfel de mijlocaș, puternic și tehnic.

Nu e o coincidență că Oaktree (n.r. compania care deține clubul Inter) a fost de acord să plătească 40 de milioane de euro pentru un astfel de jucător. Deși înțelegerea părea iminentă în august, totul pornind de la faptul că Roma are nevoie de fonduri, totul s-a schimbat: grupul Friedkin a evitat un transfer lucrativ (și a amânat pastila amară pentru câteva luni), iar Chivu a trebuit să facă din necesitate o virtute.

De ce a insistat Cristi Chivu pentru transferul lui Manu Kone

El oferă propriul stil, diferit de cel al lui Simone Inzaghi, cu jucătorii de calitate pe care îi are la dispoziție. În locul mult-așteptatului Kone, a sosit Andy Diouf de la Lens, un mijlocaș care va costa peste 25 de milioane în total. Deși e talentat, Diouf nu poate asigura momentan tranziția definitivă către un sistem cu doi mijlocași, așadar Inter joacă în continuare cu trei mijlocași”, au transmis italienii.

Noul transfer al lui Inter, Andy Diouf, a evoluat în ultimele 12 minute ale partidei cu Torino (5-0) din prima etapă, iar în eșecul contra lui Udinese, 1-2, a rămas pe bancă. În prima rundă, Cristi Chivu i-a titularizat în linia de mijloc pe Nicolo Barella, Petar Sucic și Henrikh Mkhitaryan, iar în etapa secundă armeanul a fost înlocuit de Hakan Calhanoglu.

  • 40 de milioane de euro este cota actuală a lui Manu Kone, conform transfermarkt
  • 10 selecții a strâns mijlocașul pentru echipa națională a Franței
