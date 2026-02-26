„Inter, o echipă pe cale de dispariție!”. Probleme mari pentru Chivu după eșecul din Champions League

ADVERTISEMENT

Inter Milano și Cristi Chivu sunt în impas cu contractele jucătorilor pentru sezonul viitor. Mai mulți fotbaliști importanți ar putea părăsi echipa din vară, iar „nerazzurri” par a fi în fața unei reconstrucții.

Cristi Chivu rămâne fără jucători! Mai mulți fotbaliști ar putea părăsi Inter în vara lui 2026

Inter a fost eliminată prematur din UEFA Champions League, iar acum Cristi Chivu se poate concentra în liniște pe Serie A și Coppa Italia. În campionat, vicecampioana anului trecut se află în acest moment la zece puncte distanță de locul doi, ocupat de AC Milan, în timp ce în Coppa Italia este calificată în faza semifinalelor.

ADVERTISEMENT

Pentru acest sezon, Chivu are o trupă ce îmbină jucătorii cu experiență cu cei tineri, însă începând cu sezonul viitor ar putea rămâne fără mai mulți dintre veteranii echipei. Antrenorul român trebuie să își găsească în primul rând un portar, deoarece elvețianul Yann Sommer își termină contractul în această vară, după trei ani de evoluții bune, dar și mai puțin bune.

Nici în defensivă lucrurile nu sunt clare, iar Cel mai probabil, titularii pentru sezonul viitor vor fi Akanji, care va fi cumpărat de la Manchester City, Bastoni și Bisseck, însă Chivu va avea nevoie și de soluții de avarie, care, de ce nu, să se lupte pentru titularizare. Acerbi, De Vrij și Darmian își vor termina contractele pe 30 iunie, iar „nerazzurri” nu sunt interesați să le prelungească înțelegerile. Diouf ar putea pleca și el sub formă de împrumut, în timp ce Dumfries poate pleca, în cazul în care o echipă va activa clauza de 25 de milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Probleme la mijloc, dar și în atac. Ce se întâmplă cu Calhanoglu și Barella

În zona mediană, Sucic și Zielinski par puncte fixe, în timp ce Mkhitaryan, ajuns la 37 de ani, urmează să fie eliberat în iunie, la finalul contractului. În plus, nici Hakan Calhanoglu nu are un viitor cert în tricoul lui Inter. Măcinat de accidentări și dorit de Galatasaray în urmă cu jumătate de an, el ar putea pleca, de asemenea, în această vară.

ADVERTISEMENT

Nici măcar Nico Barella nu este sigur că va rămâne sub comanda lui Chivu. iar Inter nu scoate din calcul posibilitatea să îl vândă în cazul în care va primi o ofertă convenabilă atât pentru club, cât și pentru jucător.

În atac, Inter se va baza în continuare pe Lautaro Martinez. Chivu l-a promovat la echipa mare pe Pio Esposito, iar rolul lui Marcus Thuram nu mai este atât de important la echipă. Deși a marcat destul de mult în acest sezon, clubul avea așteptări mult mai mari de la atacantul francez, care ar putea și el să fie vândut la finalul sezonului.