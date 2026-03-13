Sport

Inter, ofertă pentru doi jucători de la Dinamo: “400.000 de dolari pentru fiecare transfer”

Doi foști jucători ai lui Dinamo au fost foarte aproape de un transfer la Inter cu mai bine de 30 de ani în urmă. Ce ofertă au făcut italienii și de ce a picat mutarea.
Traian Terzian
13.03.2026 | 10:30
Inter oferta pentru doi jucatori de la Dinamo 400000 de dolari pentru fiecare transfer
Inter a făcut ofertă concretă pentru doi jucători de la Dinamo. Sursă foto: colaj Fanatik
Invitat special în emisiunea ”FANATIK Dinamo”, fostul mare jucător Ionel Augustin a vorbit despre oferta pe care a avut-o de la Inter, imediat după ce ”câinii” i-au eliminat pe italieni în turul 2 al Cupei UEFA din sezonul 1981-1982.

Doi jucători de la Dinamo, ofertați de Inter

Marele Ionel Augustin și-a adus aminte cu plăcere ce ”dubla” cu Inter în care Dinamo a obținut o calificare istorică după o victorie în prelungiri și consideră că a fost unul dintre cele mai mari rezultate din acea perioadă.

”Meciul cu Inter din 1982 a fost cel mai interesant și cel mai frumos. Pentru că greu întorceai rezultatul cu echipe italiene la vremea respectivă. Și mai ales cu o echipă de top cum era Interul lui Helenio Herrera.

Am condus cu 1-0, ne-au egalat, ne-au condus ei cu 2-1 și apoi am făcut noi 3-2. Să întorci rezultatul cu o echipă ca asta și să te califici, rar găsești. Mai bate-i pe Inter acum. Ce jucători aveau: Prohaska, Oriali, Beccalossi”, a declarat Augustin, la emisiunea ”FANATIK Dinamo”.

Ce discuție a avut cu legendarul Herbert Prohaska

Cel supranumit ”Oneață” a povestit discuția amuzantă pe care a avut-o cu mijlocașul austriac Herbert Prohaska, una dintre vedetele ”nerazzurrilor”, cu privire la oferta pe care a primit-o de la Inter.

”Cu Prohaska am vorbit în românește în timpul jocului. Mama lui era din România și rupea românește. A fost discuția ca eu și Custov să mergem la Inter. Și mi-a zis: ‘De ce nu vrei să vii la Inter? Înseamnă că îți merge bine aici, aveți contracte mari’.

Și i-am spus: ‘Da, avem contracte mari’ (n.r. – râde). La meciul tur ne-au luat ăia în bâză că am venit în Italia după casete cu Adriano Celentano. Ne-au dat drumul la cumpărături și ne-a văzut presa prin oraș și ne-a luat la mișto”, a spus el.

Cât a oferit Inter pentru transferurile lui Augustin și Custov

În cadrul ”FANATIK Dinamo”, în care a analizat actuala echipă a ”câinilor”, Ionel Augustin a vorbit despre sumele pe care Inter le-a pus pe masă pentru transferul său și al lui Alexandru Custov.

”Am avut ofertă să mergem la Inter. A venit Sandro Mazzola în România, a stat vreo două săptămâni să-i convingă pe ăștia. Ne dădea nouă, mie și lui Custov, câte 200.000 de dolari pe an și 400.000 de jucător lui Dinamo.

(n.r. – De ce nu s-a făcut?) Nu se dădea drumul la vremea respectivă. Custov era un jucător magnific. Constant, pasator foarte bun, pasă lungă, ți-o punea pe vârful nasului, jucător de travaliu. Bun și la șpriț”, a afirmat Augustin.

Cum a ratat Augustin transferul la Inter

